Kẻ ngáo đá xông vào chợ chém nhiều người

Người đàn ông nghiện ma túy xông vào chợ ở Bình Dương la hét, cầm dao chém loạn xạ khiến tiểu thương bán cá chết tại chỗ.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nguyệt Triều.

Sáng 13/6, Phan Hữu Trọng (32 tuổi) vào chợ Phú An, thị xã Bến Cát (Bình Dương) với những biểu hiện ngáo đá, liên tục la hét và vô cớ đánh người.

Thấy nhiều tiểu thương khuyên ngăn, anh ta lao đến sạp thịt lấy con dao tấn công làm khoảng 3 người bị thương nhẹ. Nhiều người hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Ông Phạm Công Nghiệp (59 tuổi) đang ngồi bán cá không kịp chạy, bị kẻ này chém tử vong tại chỗ.

Lực lượng Công an xã An Phú cách chợ khoảng 500 m nhanh chóng khống chế nghi can, thu giữ hung khí.

Nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Nguyệt Triều.

Theo cảnh sát, Trọng nhà ở gần chợ, nghiện ma túy, không việc làm, thường đi lang thang. Nghi can đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người.

Nguyệt Triều