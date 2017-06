“Cách giúp điều hòa chạy êm, ít tốn điện” là thủ thuật nổi bật tuần qua

Những lưu ý để giúp điều hòa hoạt động êm, làm lạnh nhanh và không tốn điện; ứng dụng di động ghép ảnh hài hước của Microsoft; bản quyền phần mềm bảo mật giúp máy tính luôn được an toàn... là những ứng dụng, thủ thuật nổi bật tuần qua.

Cách làm điều hoà chạy êm, mát nhanh, không tốn điện

Điều hoà đang trở thành một vật dụng vô cùng thiết yếu trong mỗi hộ gia đình. Khi mà khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, với mùa hè khô và nắng nóng kéo dài, việc sở hữu một chiếc điều hoà để đảm bảo sức khoẻ cho cá nhân và gia đình là điều mà bất cứ ai cũng đều nghĩ đến. Tuy vậy, sử dụng điều hoà làm sao cho đúng và đạt được hiệu quả cao thì không phải ai cũng biết.

Bài viết được Dân trí giới thiệu tại đây sẽ giúp bạn đọc biết được những lưu ý để giúp điều hòa hoạt động êm ái, làm lạnh nhanh và đặc biệt giúp tiết kiệm điện hơn khi sử dụng.

Những ứng dụng di động cần có dành cho dân du lịch bụi

Bạn là người yêu thích du lịch bụi để tự mình khám phá những địa điểm mới lạ mà bản thân chưa từng đặt chân đến? Ngoài những hành trang, kiến thức cần thiết cho chuyến đu, người dùng nên trang bị cho mình một số ứng dụng hữu ích để thuận tiện hơn trong việc đi lại cũng như để khám phá địa điểm mới là mà mình sắp đặt chân đến.

Tham khảo bài viết được Dân trí giới thiệu tại đây để trang bị những ứng dụng di động cần thiết cho hành trình du lịch bụi của bạn.

Microsoft ra mắt ứng dụng ghép ảnh hài hước dành cho Android

Microsoft cho thấy sự quan tâm của mình đến nền tảng Android của Google khi liên tục ra mắt các ứng dụng hữu ích cho nền tảng di động này. Mới đây hãng vừa tiếp tục trình làng một ứng dụng mới với tên gọi Face Swap.

Face Swap là ứng dụng xử lý ảnh theo phong cách hài hước, cho phép người dùng ghép hình ảnh gương mặt của mình vào những hoàn cảnh khác nhau, chẳng hạn ghép chân dung của bạn vào một người khác, thử nghiệm một kiểu tóc mới hoặc những bộ trang phục mới... Face Swap sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt và công nghệ hình ảnh của Bing do Microsoft phát triển, do vậy có thể nhận diện và ghép chân dung của người dùng một cách hoàn hảo.

Những gì người dùng cần làm là chụp một hình ảnh “tự sướng” hoặc lựa chọn một hình ảnh sẵn có trên thiết bị của mình, Face Swap sẽ tự động nhận diện gương mặt có trong hình ảnh để trích xuất hình ảnh đó ra, rồi cho phép người dùng ghép chân dung vào những hình ảnh sẵn có do ứng dụng cung cấp.

Bạn đọc download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 4.4 trở lên).

Hướng dẫn cách thức chuyển từ độ F sang độ C trên máy điều hòa

Hầu hết máy điều hòa, máy lạnh hiện nay đều hỗ trợ hiển thị 2 thang đo nhiệt độ là ºC và ºF. Tuy nhiên, chủ yếu người Việt Nam chúng ta chỉ dùng ºC, khiến không ít người gặp bối rối khi sử dụng các loại điều hòa hiển thị nhiệt độ có mặc định là ºF - vốn thường xuất hiện trên các mẫu điều hòa nhập ngoại.

Bài viết được Dân trí giới thiệu tại đây sẽ hướng dẫn người dùng chuyển ºF sang ºC một cách đơn giản trên hầu hết các hãng điều hòa phổ biến trên thị trường.

Bản quyền miễn phí “thợ săn mã độc” để giúp máy tính luôn được an toàn

Malware Hunter là một trong những phần mềm bảo mật được giới công nghệ và người dùng đánh giá cao. Đúng như tên gọi của mình (Malware Hunter nghĩa là “Thợ săn mã độc”), nhiệm vụ của Malware Hunter là bảo vệ máy tính chống lại sự xâm nhập của các loại mã độc và các mối nguy hại khác.

Phần mềm cũng trang bị tính năng để bảo vệ máy tính tránh bị lây nhiễm virus và mã độc từ USB hay thẻ nhớ ngoài, là cách thức lây nhiễm mã độc rất hay gặp trên máy tính. Ưu điểm lớn nhất của Malware Hunter đó là sử dụng công nghệ điện toán đám mây nên cơ sở dữ liệu luôn được cập nhật liên tục và hoạt động hết sức nhẹ nhàng. Điều này giúp Malware Hunter để phù hợp sử dụng trên các máy tính cũ và có cấu hình yếu.

Bạn đọc có thể download bản dùng thử của phần mềm tại đây, sau đó truy cập vào đây, điền địa chỉ email vào khung “Enter your e-mail”, sau đó đánh dấu vào tùy chọn “I’m not a robot” rồi nhấn nút “Get My Key Now” để nhận mã bản quyền miễn phí của phần mềm.

Xem thêm cách thức kích hoạt bản quyền phần mềm đã được Dân trí giới thiệu tại đây.

Phạm Thế Quang Huy