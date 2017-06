Thanh niên người nước ngoài hành hung, đạp ngã xe CSGT

Bị cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu dừng xe để kiểm tra, 2 thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, khi bị dừng xe, cả 2 quay ra hành hung và đạp ngã xe của tổ công tác.

Ngày 13/6, Công an quận 1 vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ chống người thi hành công vụ do người nước ngoài gây ra.

Trước đó khoảng 1h rạng sáng 11/6, CSGT Bùi Xuân Thanh (thuộc Phòng PC67 Công an TPHCM) và cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nguyễn Xuân Hòa chở nhau trên xe mô tô đặc chủng tuần tra trên địa bàn quận 1. Khi đến đường Hai Bà Trưng, tổ công tác phát hiện Võ Minh Quang (20 tuổi, ngụ quận 2) điều khiển xe gắn máy chở Ho Chun Sum (22 tuổi, quốc tịch nước ngoài, tạm trú quận 2), không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Quang không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe bỏ chạy, khi đến trước nhà số 5 đường Nguyễn Siêu (phường Bến Nghé, quận 1), lực lượng cảnh sát đã đuổi kịp, dừng được phương tiện và yêu cầu kiểm tra.

Lúc này, Quang và Sum xuống xe, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt của 2 cảnh sát Thanh và Hoà. Sau đó, đối tượng Sum dùng chân đạp ngã xe mô tô tuần tra.

Hậu quả là cảnh sát Thanh bị sưng hai bên mặt, cảnh sát Hòa bị trầy xước ở cổ phía bên trái.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Bến Nghé, quận 1 có mặt đưa 2 người vi phạm cùng phương tiện về trụ sở để làm rõ và bàn giao cho Công an quận 1 tạm giữ để xử lý.

Thảo Trần