Những casino hoang tàn bên kia biên giới

Bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã vinh dự nhận giải thưởng ‘Nhà lãnh đạo ngân hàng trẻ triển vọng Việt Nam’ (The Promising Young Banker in Vietnam) của tổ chức quốc tế The Asian Banker.

