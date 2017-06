Sau 5 năm tồn tại, bộ khung của team CS:GO huyền thoại cuối cùng đã có sự thay đổi

Friberg – game thủ CS:GO kỳ cựu đã nói lời chia tay với team NIP (Ninjas in Pyjamas) sau 5 năm gắn bó, thay thế cho anh là tay súng trẻ tài năng REZ của Epsilon.

Ninjas in Pyjamas (NiP) – có lẽ không còn là cái tên xa lạ với bất cứ ai là fan của tựa game CS:GO. Giống như Na`Vi trong Dota2, như Manchester United trong bóng đá, NiP trong CS:GO là đội tuyển có số lượng người hâm mộ và trung thành đông đảo nhất, là một biểu tượng sống của giới chuyên nghiệp. Dù đã trượt dài so với thời đỉnh cao, từ một đội game hàng đầu thế giới xuống thành một team tầm trung, NiP vẫn luôn dành được một sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng và sự ủng hộ lớn từ lượng fan đông đảo. Một nét đặc trưng kinh điển về NiP đó chính là bộ khung 4 player: Xizt, GeT RiGhT, F0rest và Friberg là gần như không thể thay đổi. Đã 5 năm trôi qua, những thay đổi nhân sự ở NiP chỉ đến từ vị trí player thứ 5, còn 4 con người huyền thoại kia tuyệt nhiên không một ai có thể “đụng vào”. Thế nhưng, ngày 13/6/2017, bước ngoặt lịch sử của NiP đã xảy ra: Friberg – “king of banana” chính thức rời team.

Friberg chính thức rời khỏi đội hình của NiP sau 5 năm gắn bó

Tin tức này đã trở thành một cơn chấn động đến cộng đồng CS:GO toàn thế giới. Rất rất nhiều fan hâm mộ đã chờ đợi sự thay đổi này từ rất lâu rồi, từ khi NiP bắt đầu trượt dài cả về phong độ lẫn thành tích. Đã có nhiều sự thay đổi ở vị trí player thứ 5 của NiP (Fifflaren –> allu –> pyth –> draken), thế nhưng bộ tứ huyền thoại còn lại tuyệt nhiên vẫn là “bất biến”, thực lực của đội không được cải thiện là bao và fan hâm mộ bắt đầu mất kiên nhẫn. Friberg ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chỉ trích bởi anh là người có phong độ thấp nhất trong “bộ tứ”. Sự ảnh hưởng của tuổi tác đã khiến “king of banana” không còn giữ được đẳng cấp như những ngày đầu đến với CS:GO, thậm chí người ta còn đặt cho anh biệt danh là Bot Berg, mong mỏi anh ra đi từng ngày. Và cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến: NiP thông báo Friberg sẽ rời khỏi line up của NiP, thế chỗ cho anh là Rez – tài năng trẻ đến từ Epsilon.

Bộ tứ huyền thoại của NiP đã tồn tại từ 2012, nay đã bị “phá vỡ”

Sự thay đổi này đã được giới chuyên môn đoán trước từ lâu, thậm chí đáng ra nó đã phải đến từ cuối năm 2016 khi đã có 1 số tin đồn cho rằng REZ sẽ thay thế cho một Friberg đang tuột dốc thê thảm. Thế nhưng, khi cái ngày ấy thực sự đến thì cả cộng đồng CS:GO thế giới dường như vẫn không dám tin vào mắt mình. Khắp nơi, người ta dành cho Friberg những lời tri ân, những lời cảm ơn vì cống hiến của anh cho lịch sử CS, những sự tiếc nuối về một tượng đài. Nhiều người trong số chúng ta đều là những “học trò gián tiếp” của Friberg, bởi bất cứ ai đến với CS:GO có lẽ không xa lạ gì với những clip Friberg hướng dẫn aim, spray AK – M4, luyện tập map training_aim_csgo của anh. Thậm chí khu vực “banana” trong map Inferno còn có dòng chữ “VIA ADAMO”, có nghĩa là Road Of Adam (tên thật của Friberg) để tri ân game thủ có biệt danh “king of banana” này.

“Con đường của Adam” – cái tên Friberg mãi mãi tồn tại cùng với CS:GO

Trở lại với sự thay đổi nhân sự này của NiP thì đây có lẽ là điều NiP đã cần làm từ rất lâu rồi. Friberg đã không còn mạnh mẽ như thời trai trẻ, còn REZ – người thay thế anh thì lại đang là một trong những tương lai sáng giá nhất của CS:GO Thụy Điển. REZ được đánh giá rất cao khi thi đấu cho Epsilon và với việc tái hợp với người đồng đội Draken, chắc chắn REZ sẽ sớm hòa nhập và khắc phục mắt xích cực yếu của NiP do Friberg để lại. Còn về Friberg, vẫn chưa biết được liệu game thủ 25 tuổi này có ý định thi đấu chuyên nghiệp tiếp hay không. Nếu có thì Epsilon hoặc Red Reverse sẽ là điểm đến phù hợp với lão làng này, còn nếu Friberg giải nghệ thì anh vẫn có nhiều vị trí khác ở NiP gaming, streamer hoặc người đại diện chẳng hạn.

Best Of Friberg – video highlights tri ân game thủ huyền thoại của NiP

Sự ra đi của Friberg đánh dấu kết thúc triều đại bộ tứ nguyên tử của NiP. Thế nhưng, tên tuổi của Friberg và những cống hiến của anh dành cho NiP sẽ tồn tại mãi mãi cùng với lịch sử của CS:GO.