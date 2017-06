IS tuyên bố chiếm hơn 2/3 thành phố Marawi của Philippines

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố đã chiếm hơn 2/3 thành phố Marawi ở miền nam Philippines sau 3 tuần giao tranh căng thẳng với quân đội chính phủ.

Ảnh chụp các tay súng phiến quân giao tranh với quân đội chính phủ Philippines trong đoạn video do Amaq công bố trên mạng xã hội ngày 12/6 (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Amaq, kênh tuyên truyền chính thức của IS, mới đây cho biết quân đội Philippines đã “hoàn toàn thất bại” trong việc tái chiếm thành phố Marawi trên đảo Mindanao.

“Các tay súng IS đang trải khắp ở hơn 2/3 thành phố Marawi, đồng thời siết chặt lực lượng quân đội Philippines vốn không có khả năng kiểm soát tình hình”, Amaq cho biết.

Kênh truyền thông của IS nói rằng ít nhất 200 binh lính thuộc lực lượng quân đội chính phủ Philippines đã bị giết và nhiều người đã phải bỏ lại vũ khí và tìm cách tháo chạy khỏi các khu vực đồn trú. Các phiến quân sau đó đã thu giữ số vũ khí này.

Amaq cũng công bố một đoạn video chiếu cảnh chiến đấu của các tay súng nổi loạn và cảnh hành quyết 6 người Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, tính xác thực của đoạn video này hiện chưa được công nhận.

Trong khi đó, trong đoạn băng ghi âm do các tài khoản thánh chiến đăng tải trên mạng xã hội hôm nay 13/6, phát ngôn viên của IS Aboulhassan al-Mouhajer đã ca ngợi các cuộc tấn công thánh chiến ở Philippines. Đây là một phần trong kế hoạch của IS nhằm kêu gọi các phần tử cực đoan trên toàn thế giới tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

“Chúng tôi chúc mừng những đứa trẻ của vương quốc Hồi giáo ở Đông Á chiếm được Marawi”, phát ngôn viên IS cho biết.

Quân đội Philippines lên tiếng

Các binh lính thuộc quân đội Philippines chiến đấu tại Marawi (Ảnh: Reuters)

Nhận định về các tuyên bố của Amaq, người phát ngôn của quân đội Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla, cho rằng đây chỉ là những luận điệu tuyên truyền của IS.

“Chúng ta có nên nghe lời chúng (IS) và tin rằng chúng đã chiếm được 2/3 Marawi không? Với 202 tên khủng bố bị tiêu diệt, liệu chúng có cơ hội để thốt ra những lời dối trá đó không?”, ông Padilla cho biết,

Khi được hỏi rằng các tay súng phiến quân hiện đang chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích của Marawi sau 3 tuần giao tranh với quân đội chính phủ, Trung tướng Carlito Galvez, người đứng đầu đơn vị chỉ huy quân sự tại Tây Mindanao, đã đưa ra con số 20.

“Chúng chỉ đang chiếm khoảng 20% trên toàn bộ thành phố Marawi và đang dần thu nhỏ lại mỗi ngày”, ông Galvez cho biết. Trong khi đó, hồi tuần trước, ông Padilla nói rằng các phiến quân đã bị đánh bại và hiện chỉ chiếm 10% Marawi.

Tình hình chiến sự vẫn căng thẳng

Khói bốc lên từ một căn nhà bị phóng hỏa ở Marawi (Ảnh: Reuters)

Vào sáng nay, tình hình chiến sự tại Marawi vẫn đang diễn ra căng thẳng khi hỏa lực mạnh liên tục được bắn ra tại thành phố này. Quân đội chính phủ vẫn đang dốc sức tiêu diệt phiến quân bằng súng cối và súng máy bắn từ trên trực thăng.

Gần như toàn bộ 200.000 dân thường tại Marawi đã đi sơ tán sau khi các tay súng cực đoan chiếm quyền kiểm soát thành phố. Tuy nhiên, quân đội Philippines tin rằng hiện vẫn còn khoảng 500-600 dân thường đang bị mắc kẹt hoặc bị bắt giữ làm con tin.

Tướng Padilla ước tính có khoảng 100 tay súng phiến quân đang chiến đấu ở Marawi. So với con số 400-500 tay súng ở thời điểm cuộc giao tranh mới bắt đầu nổ ra hôm 23/5, số lượng phiến quân đã giảm đáng kể. Mặc dù số lượng phiến quân còn lại không nhiều song tốc độ tác chiến của quân đội chính phủ vẫn không thể diễn ra nhanh chóng vì một số lý do.

“Quân đội chính phủ buộc phải di chuyển chậm chạp vì một số khu vực có thể sẽ vẫn còn dân thường bên trong. Họ có thể bị (phiến quân) sử dụng làm lá chắn sống”, ông Padilla cho biết.

Ngoài các tay súng địa phương, một số phiến quân nước ngoài cũng tới Marawi tham chiến và gây không ít khó khăn cho quân đội Philippines trong quá trình giải phóng thành phố này. Quân đội Philippines cho biết tính đến hôm nay, 58 binh lính và 26 dân thường đã thiệt mạng sau 3 tuần giao tranh tại Marawi.

Thành Đạt