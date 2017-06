Sống "mệt" ở chung cư cao cấp

Thay vì mua nhà với mục đích "an cư lạc nghiệp", cư dân tại nhiều toà nhà chung cư cao cấp đã phải "vỡ mộng" khi nhận bàn giao nhà, thậm chí mệt mỏi khi phải đấu tranh đòi những lợi ích mà được chủ đầu tư hứa hẹn khi đặt bút ký hợp đồng mua nhà.

Biểu tình ở chung cư cao cấp bậc nhất nội đô

Chiều ngày 12/6, hàng trăm cư dân tại chung cư Capital Garden (ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội) của chủ đầu tư Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô (thuộc Tập đoàn Kinh đô TCI) tiếp tục xuống đường căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.

Do hàng loạt vướng mắc không được giải quyết, đỉnh điểm vào ngày 4/6/2017, chủ đầu tư cắt thang máy không cho cư dân đi. Quá bức xúc trước tình trạng này, sau hơn 1 tuần, đồng loạt hơn 200 hộ dân Capital Garden đã kéo xuống Tầng 1 để phản đối chủ đầu tư.

Cư dân Capital Garden “vỡ mộng” bởi chủ đầu tư đã cắt xén gần như toàn bộ tiện ích của chung cư

Theo phản ánh của cư dân tại đân, khi nhận nhà, cư dân tại đây mới “vỡ mộng” bởi chủ đầu tư đã cắt xén gần như toàn bộ tiện ích của chung cư như: không có quầy lễ tân; không có khu vui chơi trẻ em; không có đường đi bộ (cư dân phải đi vào đường giao thông rất nguy hiểm); không có tầng cây xanh; không có không gian xanh; không có phòng sinh hoạt và hòm thư báo…

"Đến cả cái thùng rác công cộng để ở các tầng cũng không có, để đến nỗi cư dân không có chỗ vứt rác. Bí quá họ đành phải vứt tạm trong thang máy!”, cư dân tại đây phản ánh.

Ngoài các tiện ích bị chủ đầu tư cắt xén trên, cư dân tại đây cũng “tố” chủ đầu tư coi thường pháp luật khi toà nhà chưa đủ điều kiện an ninh an toàn tối thiểu đã lùa dân vào ở. Hiện hệ thống PCCC của toà nhà chưa được nghiệm thu dù đã bàn giao cho dân vào ở hơn 6 tháng. Các công cụ, thiết bị PCCC như đầu dò khói tự động, đầu phun chữa cháy tự động, vòi chữa cháy dạng cuộn,… là "đồ bày ra cho có”, khi xảy ra hoả hoạn thì không thể vận hành, xe cứu hỏa không thể tiếp cận được khu vực phía Bắc tòa nhà do không thể quay xe.

"Cư dân đã về sinh sống tại đây được hơn 6 tháng nhưng chưa hề được diễn tập phòng cháy chữa cháy. Dẫn đến việc khi xảy ra sự cố hỏa hoạn, mọi người hò hét hoảng loạn, mỗi người chạy một hướng, khiến cho khung cảnh trở nên hết sức hỗn độn", cư dân tại đây cho biết.

Ngoài ra, theo cư dân, hiện hệ thống thang máy của toà nhà cũng chưa được kiểm định và chưa được dán tem kiểm định theo đúng quy định nhưng đã đưa vào sử dụng. Dẫn đến việc thang máy rơi tự do và nhốt người dân hàng chục phút đồng hồ, trong 2 lần xảy ra sự cố mất điện (nếu vận hành chuẩn, thang máy phải tiếp tục đi đến tầng gần nhất và mở cửa cho cư dân thoát ra bên ngoài). Thêm vào đó, khi xảy ra hỏa hoạn, thang máy cũng không được kích hoạt chế độ trở về tầng 1 và dừng hoạt động.

Ngoài những bức xúc trên, cư dân Capital Garden hiện vẫn chưa lấy được đủ hoá đơn đỏ, biên bản bàn giao nhà, biên bản thanh lý hợp đồng mặc dù đã đóng hết 100% giá trị hợp đồng.

Hàng trăm cư dân tố chủ đầu tư "mang con bỏ chợ"

Trước đó vài hôm, hàng trăm cư dân tại dự án Tổ hợp thương mại siêu thị văn phòng và nhà ở Helios Tower (75 Tam Trinh) được đầu tư bởi liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS và Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội cũng tập trung căng băng rôn phản đối các sai phạm của chủ đầu tư tòa nhà này trong ngày 11/6.

Theo đại diện cư dân tại đây, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS đã vi phạm hợp đồng cam kết với cư dân, khi bàn giao căn hộ mà công trình chưa hoàn thiện. Ngoài ra, cư dân cũng tố chủ đầu tư thi công một số hạng mục không đúng theo giấy phép xây dựng được duyệt. Thiết kế được duyệt thì từ tầng 1 đến tầng 4 tòa nhà được sử dụng làm trung tâm thương mại, dịch vụ cho thuê, bể bơi, phòng tập.

Cư dân chung cư Helios Tower 75 Tam Trinh phải gửi đơn cầu cứu tới cơ quan chức năng TP Hà Nội, Bộ Xây dựng...

Cư dân tại đây cho biết, tầng 3 và tầng 4 tại hai tháp A, B đã bị chủ đầu tư ngăn chia thành các căn hộ bán lại. Ngoài ra, chủ đầu tư còn xây thêm tầng 4A (vượt 1 tầng thương mại so với giấy phép được cấp: chỉ có 4 tầng thương mại) khi chưa được cơ quan chức năng phê duyệt và không tham vấn cư dân. Ngoài ra, chủ đầu tư còn cho phép các căn hộ lấn chiếm không gian sử dụng chung làm không gian sử dụng riêng.

Đáng chú ý, ngày 20/5 vừa qua, tại cuộc đối thoại với cư dân tòa nhà, chủ đầu tư đã thừa nhận những vấn đề như “xây thêm” tầng 4A, điều chỉnh xây dựng tại tầng 35B là không đúng theo thiết kế được duyệt. Cho biết “chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để xin phép”, đồng thời NHS vẫn khẳng định hệ thống các căn hộ “biến tướng” là hệ thống văn phòng.

Với hàng loạt các bức xúc trên, cư dân chung cư Helios Tower 75 Tam Trinh đã gửi đơn cầu cứu tới cơ quan chức năng TP Hà Nội, Bộ Xây dựng đề nghị: Thanh tra toàn diện dự án; Bác toàn bộ đề xuất điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án; Cưỡng chế chủ đầu tư hoàn trả nguyên trạng công trình theo đúng thiết kế đã được duyệt, đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống...

Mua nhà 3 năm vẫn phải đấu tranh đòi quyền lợi

Cuối tháng 5 vừa qua, cư dân chung cư Golden West ở số 2 Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam (Vietradico) làm chủ đầu tư cũng căng băng rôn, treo khẩu hiệu tại ban công phản đối chủ đầu tư lấn chiếm ô thoáng tại nhiều tầng, biến thành căn hộ không có trong thiết kế được duyệt để bán thu lời bất chính.

Cư dân Golden West bức xúc vì các ô thoáng vốn dĩ thông 2 tầng nhưng đã bị đổ sàn bê tông và xây thành các căn hộ

Cụ thể, theo thiết kế đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2014, toàn bộ Chung cư Golden West có 58 ô thoáng (ô thông tầng) nằm rải rác ở các tầng của tòa nhà. Nhưng Vietradico đã cố tình “hô biến” các ô thoáng này thành các căn hộ để bán.

Theo phản ánh của cư dân, chủ đầu tư cũng đang tiến hành xin các cơ quan Nhà nước có liên quan về việc thay đổi thiết kế đối với các ô thoáng. Cư dân cho rằng, sự thay đổi này sẽ làm tăng mật độ cư dân trong tòa nhà, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của cư dân tại đây.

Thậm chí, khi thi công trái phép tại các ô thoáng, chủ đầu tư không hề che chắn nên vật liệu đã rơi từ tầng trên xuống dưới mặt đất. Ngoài ra, phía trong hành lang không hề có sự che đậy cẩn thận rất nguy hiểm với trẻ em khi chơi tại hành lang.

Chưa dừng lại ở đó, theo bản thiết kế, khu C của tầng 24 và 25 là vị trí tầng kĩ thuật của tòa nhà, nhưng hiện nay chủ đầu tư cũng đã biến đây thành các căn hộ.

Bên cạnh vấn đề diện tích chung - riêng, đại diện cư dân còn rất bức xúc bởi hơn 400 hộ dân đã chuyển về ở từ tháng 9/2016, nhưng hệ thống PCCC của dự án chưa được nghiệm thu bàn giao vận hành theo đúng quy định pháp luật.

Phương Dung