Loại quả đặc biệt tốt người Việt ai cũng thờ ơ

Cây me đặc biệt tốt cho sức khỏe được thế giới tôn vinh nhưng người Việt ai cũng thờ ơ - hãy tìm hiểu ngay.

Ở Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới, cây me có một vị trí đặc biệt quan trọng, nằm trong danh sách bảo vệ của quốc gia nhờ những tác dụng tốt "từ gốc đến ngọn" mà nó mang lại. Theo ghi chép, me không chỉ là món ăn ngon, mà có thể dùng để chữa bệnh rất hiệu quả.

Ảnh minh họa. 1. Thanh nhiệt, giải độc, giải rượu



Từ lá đến quả me đều chứa một lượng axit amin nên có thể nấu canh thành một món ăn bổ dưỡng, thanh mát, giải nhiệt và thơm dịu.

Mật hoa phong phú, có thể diệt ký sinh trùng trong cơ thể người, giảm nồng độ của rượu, phòng ngộ độc. Chất axit trong quả me có thể giải độc, loại bỏ các cơn đau họng, giúp tiêu hóa.

Me cũng có thể chế biến thành một loại tinh dầu xoa bóp cho bệnh thấp khớp.

2. Bổ sung dinh dưỡng

Cùi thịt quả me rất giàu đường , acid acetic, axit tartaric, axit formic, axit citric và các thành phần khác, được xem là gia vị chủ yếu trong ngành công nghiệp thực phẩm được sử dụng cho đồ uống, mứt và các sản phẩm khác.

Trong khi đó, nụ hoa và quả rất giàu canxi, phốt pho, sắt và các yếu tố vi lượng khác, bao gồm tỷ lệ canxi đứng đầu trong tất cả các loại trái cây.

Trong y học, nụ hoa me cũng được sử dụng rộng rãi để chữa tiêu chảy, đầy hơi, bệnh phong, tê liệt, phòng và điều trị bệnh còi xương ở trẻ.

3. Ngăn ngừa ung thư

Quả me giàu chất chống oxy hóa, do vậy nó giúp hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư bằng cách ngăn chặn các gốc tự do hình thành những phản ứng không mong muốn trong cơ thể.

4. Kiểm soát huyết áp, ngừa béo phì

Trái me chứa kali cao gấp hai lần lượng kali trong trái chuối. Do đó, nó có tác dụng kiểm soát huyết áp rất tốt. Me giúp ổn định huyết áp bằng cách kiểm soát các tác động của natri trong cơ thể, tránh để tình trạng lượng natri tăng cao làm cho huyết áp tăng.

Thành phần của quả me có chứa riboflavin, giúp chuyển hóa carbohydrate trong cơ thể thành năng lượng. Vì thế, khi ăn me, các bạn vẫn có thêm năng lượng cho các hoạt động của mình. Đặc biệt, chất niacin có trong me còn giúp giảm cholesterol xấu và tăng cường cholesterol tốt trong cơ thể, giúp tránh được bệnh béo phì và các bệnh liên quan đến huyết áp.