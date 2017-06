Hyundai Kona gia nhập phân khúc crossover cỡ nhỏ

Phân khúc đang có tính cạnh tranh cao nhất thị trường - SUV/crossover cỡ nhỏ - vừa trở nên sôi động hơn với sự góp mặt của tân binh Hyundai Kona, cạnh tranh cùng Toyota C-HR, Honda HR-V, Mazda CX-3, Nissan Juke...

Mẫu crossover cỡ nhỏ Hyundai Kona sẽ có mặt trên thị trường Hàn Quốc ngay trong tháng này, kế đến là châu Âu trong năm nay, và Bắc Mỹ vào đầu năm 2018.

Được đặt theo tên một hòn đảo lớn ở Hawaii, Kona có thiết kế trẻ trung, khoẻ khoắn, với mũi xe dày, lưới tản nhiệt kiểu "thác đổ" cỡ lớn; thân xe mập mạp, với vòm bánh xe lớn, tạo dáng cơ bắp. Theo đúng trào lưu, mẫu crossover cỡ nhỏ này được trang bị công nghệ LED cho cả đèn trước và sau. Nhằm đa dạng hoá sự lựa chọn cho khách hàng, Hyundai đưa ra một số thiết kế bánh xe khác nhau.



Với mục tiêu hướng đến các khách hàng trẻ năng động, Hyundai thiết kế Kona theo phong cách trẻ trung hiện đại.



Phó chủ tịch Hyundai, ông Euisun Chung phát biểu: "Chúng tôi muốn thiết lập những chuẩn mực mới cho phân khúc SUV cỡ nhỏ, bằng thiết kế bắt mắt, tính năng kết nối hiện đại và các trang bị an toàn hàng đầu”.

Hyundai hiện chưa công bố nhiều ảnh nội thất xe, nhưng bức ảnh đồ hoạ duy nhất, cùng một số hình ảnh chụp xe trên đường chạy thử cho thấy phong cách nội thất "nền" hơn ngoại thất, dù sử dụng tông màu vàng nổi bật trên mẫu xe trưng bày.

Điểm cộng của Hyundai Kona được giới thiệu nằm ở công nghệ, để có thể thuyết phục các khách hàng trẻ. Theo đó, hệ thống thông tin - giải trí có tích hợp Android Auto và Apple CarPlay, đài HD, camera lùi, và màn hình 5-, 7- hoặc 8-inch.



Lần đầu tiên có ở phân khúc này, Kona được trang bị tuỳ chọn hệ thống sạc không dây cho smartphone, có tính năng báo đầy pin và báo điện thoại bị bỏ quên trong xe.

Một tính năng mới nữa là màn hình Head-Up Display (HUD) chiếu thông tin lên một tấm kính ở phía sau cụm đồng hồ, thay vì chiếu thông tin lên chân kính lái như thông thường. Tấm kính này có thể rút gọn xuống khi xe tắt máy. Thông tin được hiển thị bao gồm: tốc độ, chỉ dẫn đường, cảnh báo chệch làn đường và dữ liệu đài.



Bên cạnh đó, Hyundai Kona có một loạt trang bị an toàn chủ động, gồm: hệ thống cảnh báo va chạm trước - Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), hệ thống hỗ trợ xe chạy đúng làn đường - Lane Keeping Assist (LKA); hệ thống hỗ trợ đèn chiếu xa - High Beam Assist (HBA); và hệ thống cảnh báo tài xế mất tập trung - Driver Attention Warning (DAW), tất cả đều sử dụng camera trước và radar.

Hệ thống radar của xe còn hỗ trợ hệ thống cảnh báo điểm mù - Blind-Spot Collision Warning (BCW). Hệ thống cảnh báo va chạm sau - Rear Cross-Traffic Collison Warning (RCCW) sẽ phát tín hiệu cảnh báo khi có xe khác có thể nằm trong đường lùi của xe.

Sử dụng cơ sở gầm bệ hoàn toàn mới của tập đoàn, chung với mẫu Kia Stonic cũng sắp ra mắt, Hyundai Kona dài 4.165 mm, rộng 1.800 mm và cao 1.550 mm, với chiều dài cơ sở 2.600 mm.



Hyundai cho biết đã tối ưu hoá bố cục dưới sàn xe, trong đó có hệ thống dẫn động 4 bánh 4WD và hệ thống xả, nhằm hạ thấp sàn xe và vị trí ghế ngồi. Kona có hàng ghế sau có thể gập rời và gập phẳng, sàn cốp sau hai tầng, tạo thuận tiện cho việc để bộ gậy golf hoặc xe đạp.

Tại hầu hết các thị trường, phiên bản động cơ tiêu chuẩn là 2.0L, 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên, cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 132 lb-ft (179Nm), kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Với động cơ này, Hyundai cho biết Kona có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 10 giây và đạt tốc độ tối đa 194km/h.



Cao hơn là bản động cơ 4 xy-lanh tăng áp 1.6L (1.6T-GDI), cho công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 195 lb-ft (265Nm). Với trang bị hộp số bán tự động 7 cấp (7DCT), xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.



Tại châu Âu, Hyundai Kona có thêm bản động cơ xăng tăng áp 1.0L 3 xy-lanh T-GDI, kết hợp hộp số sàn 6 cấp, cho công suất 118 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 12 giây seconds, top speed of 181km/h and maximum torque of 172NM (127 lb-ft) from 1.500 đến 4.000 vòng/phút. Phiên bản động cơ diesel 1.6L sẽ có ở một số thị trường, trong đó có châu Âu.

Phiên bản đặc biệt Kona Iron Man



Hyundai cho biết phiên bản đặc biệt ‘Iron Man’ của Kona sẽ có chiều rộng tăng thêm 40mm và đèn pha LED, nắp ca-pô màu xám, cùng một số chi tiết trang trí màu đỏ và vàng. Ngoài ra, phiên bản này được trang bị bộ vành 19 inch có chụp la-zăng hình mặt nạ Iron Man, đi cùng bộ lốp off-road có đường kính 716mm. Các thông tin chi tiết khác hiện chưa được công bố.

Nhật Minh