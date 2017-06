Khởi tố dượng rể hiếp dâm 3 cháu gái của vợ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi “Hiếp dâm trẻ em” đối với Dương Ngọc Thế (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Như Dân trí đưa tin, đầu tháng 6/2017, chị L.H.L.H. (ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) thấy con gái của mình là cháu L.T.H.M. (học sinh lớp 4) có biểu hiện khác thường. Gia đình gặng hỏi thì cháu M. cho biết là nhiều lần bị Dương Ngọc Thế (31 tuổi, dượng rể của M.) giở trò đồi bại.

Sau đó, chị ruột của cháu M. là L.T.H.N. (học lớp 8) và C.T.Đ.N. (học lớp 8, em họ của M.) cũng nói với gia đình là trước đây cũng từng bị dượng Thế hiếp dâm nhiều lần.

Qua lời khai ban đầu của gia đình các nạn nhân, đối tượng Thế cùng vợ con ở chung nhà với mẹ chồng chị L.T.L.H. Hai cháu H.N. và Đ.N. bị Thế làm chuyện người lớn từ khi 2 cháu còn học lớp 4.

Sau khi nghe các cháu kể lại sự việc, các gia đình đã cùng trình báo cơ quan công an. Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã mời Thế làm việc. Tại cơ quan công an, Thế đã khai nhận hành vi.

