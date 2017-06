“Đã nhiều lần nghe báo cáo về Tân Sơn Nhất, Thủ tướng vẫn băn khoăn”

“Thời điểm này Thủ tướng quyết định hướng nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất vì đã đủ các yếu tố, dữ liệu cho hướng này. Thực ra nghe tư vấn trong nước báo cáo nhiều lần rồi nhưng Thủ tướng, Chính phủ vẫn băn khoăn, chưa quyết định được. Vậy nên mới đặt vấn đề phải có tư vấn độc lập để có cơ sở so sánh” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 13/6.

Bên lành lang Quốc hội sáng 13/6, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng giải đáp thêm những băn khoăn đặt ra về quyết định mới nhất từ cuộc họp của Thường trực Chính phủ chiều tối qua liên quan đến việc “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất.

- Tại sao thời điểm này Thủ tướng, Chính phủ mới chỉ đạo hướng nghiên cứu rõ ràng là mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất với việc xây dựng thêm đường băng thứ 3 tại đây mà theo đó, khả năng cao là sẽ sử dụng đến khu đất đang làm sân golf ở phía Bắc sân bay?

- Việc thuê tư vấn độc lập là để mổ xẻ vấn đề ra cho khách quan. Cho đến lúc này, không đặt vấn đề đường băng thứ 3 trong sân bay sẽ đặt ở đâu, vị trí nào mà việc đó phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu, báo cáo của tư vấn.

Nếu như nó rơi vào phần đất sân golf hiện tại thì ta xem xét thu hồi diện tích đó để giao lại thực hiện dự án mở rộng sân bay. Nghĩa là đường băng được nghiên cứu, đề xuất nằm vào vị trí nào thì phải giải toả vị trí đó, với mục tiêu ưu tiên là để mở rộng sân bay, để đáp ứng yêu cầu thực tế. Hiện nay mình ngồi đây thì chưa biết nó ở vị trí nào.

Vấn đề là xác định việc cấp bách lúc này là phải xử lý để giải quyết tình trạng ùn tắc, quá tải tại Tân Sơn Nhất. Sức quá tải hiện dồn lên rất lớn, khách du lịch mỗi năm đến tăng 30% vậy thì nhất định hạ tầng này chúng ta phải đầu tư ngay.

- Thay đổi trong hướng chỉ đạo của Chính phủ xuất phát từ áp lực dư luận đặt ra với việc có đất để làm sân golf mà lại không giao để mở rộng sân bay?

- Đó cũng là một kênh thông tin để Chính phủ xem xét quyết định. Có nhiều kênh khác nữa. Ngay Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân vừa qua cũng có thư trực tiếp gửi Thủ tướng cũng như nhiều đại biểu Quốc hội đã ngỏ ý kiến này. Rồi cử tri cả nước cũng nói về việc này từ lâu rồi.

Hơn nữa, việc mở rộng sân bay cũng liên quan đến yêu cầu, câu hỏi thực tế đặt ra là sân bay đã quá tải khó gánh thêm được rồi, phải cấp bách tháo gỡ.

Chính phủ lắng nghe ý kiến từ công luận để giải quyết cụ thể các vấn đề. Dù việc nâng cấp cải tạo sân bay, thời gian qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trước đó đã họp rất nhiều lần rồi. Vấn đề này để quyết định sớm hơn bằng cách phải tạo ra môi trường thông tin rất minh bạch, khách quan nên mới thuê tư vấn nước ngoài để nghiên cứu, phản biện việc này một cách độc lập.

- Vậy có thể xác định, lúc này, những khó khăn mà đơn vị tư vấn của Bộ Quốc phòng (ADCC) từng cảnh báo về việc mở rộng sân bay về hướng sân golf như không thể làm thêm đường băng mà không giải toả hộ dân nào, chi phí sẽ tốn kém lớn, tới hàng trăm nghìn tỷ đồng… sẽ không được xem là trở lực với việc mở rộng sân bay?

- Đương nhiên, mình thuê tư vấn nước ngoài theo hướng nghiên cứu để mở rộng sân bay rồi chứ không phải là chỉ nâng cấp thêm về hạ tầng đường lăn, bãi đỗ, nhà ga nữa… Còn mức độ nào thì phải chờ nghe tư vấn nước ngoài, các nhà khoa học nói đã.

- Như ông nói, cử tri đã nêu ý kiến theo hướng mở rộng sân bay đã lâu rồi và việc thuê tư vấn nước ngoài để làm lẽ ra mình có thể quyết định sớm hơn?

- Vấn đề ở đây là tính thời điểm, thời điểm này bắt buộc phải đặt ra việc nghiên cứu như thế rồi. Nói thế thì không thể đổ cho ai được nhưng thời điểm này Thủ tướng quyết định như thế là hoàn toàn chính xác vì đã đủ các yếu tố, dữ liệu cho hướng này. Thực ra nghe tư vấn trong nước báo cáo nhiều lần rồi nhưng Thủ tướng, Chính phủ vẫn băn khoăn, chưa quyết định được. Vậy nên mới đặt vấn đề phải có tư vấn độc lập để có những thông tin khách quan, độc lập hơn để quyết định.

Thuê tư vấn nước ngoài để nghiên cứu đánh giá, rà soát cho khách quan minh bạch. Thủ tướng cũng mong muốn có những căn cứ để so sánh với các phương án đã xây dựng của ADCC chứ ngồi đây sao đã có thể xác định phương án tối ưu được.

Muốn ra được phương án tối ưu thì cần có sự so sánh, đối chiếu, để đảm bảo tiêu chí dự án phải tiết kiệm về tiền của, về thời gian, mang lại hiệu quả từ việc sử dụng đất, hiệu quả kinh tế xã hội. Khi có những lời giải khác nhau đặt ra thì mới có cơ sở so sánh chứ một người làm thì không thể nhìn ra, so sánh hết được.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng!

P.Thảo