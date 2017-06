Lạm dụng trẻ em - bẫy du lịch buồn nhất Đông Nam Á

Người phụ nữ nhếch nhác xin du khách mua cho đứa con ốm yếu của cô lon sữa bột, khi bạn rút tiền cũng là lúc rơi vào bẫy.

"Bạn đang đi du lịch và một người phụ nữ tay bế con tiếp cận bạn trên phố. Cô ấy trẻ, nhưng nhếch nháo với chân trần, quần áo cũ kỹ và gần như kiệt sức. Trên tay người phụ nữ là một đứa trẻ, còi cọc, đen đủi, nhem nhuốc và dường như quá mệt mỏi để có thể mở mắt. Rồi, cô ấy cầu xin bạn. Thứ cô ấy xin không phải là tiền, mà là bạn có thể mua giúp lon sữa bột cho đứa con sắp lả vì đói của cô ấy không. Nếu bạn gật đầu và rút ví, xin chúc mừng. Bạn vừa rơi vào một trong những cái bẫy thông minh và đơn giản nhất tại Đông Nam Á", Gavin Fernando, du khách Australia kể lại trên News hồi đầu tháng 6.

Những đứa trẻ được người phụ nữ bế trên tay thường nhỏ bé, còi cọc để lấy nước mắt của du khách. Chúng thường là con, cháu của họ nhưng cũng có thể là được thuê từ những người khác. Ảnh: News.

Theo nam du khách, đây là Baby Milk (mua sữa cho trẻ con) - bẫy du lịch khiến anh cảm thấy buồn bã và xuống tinh thần nhất tại Campuchia. Trên thực tế, những lon sữa bột mà du khách mua chưa bao giờ được đến tay đứa trẻ. Chúng nhanh chóng được người phụ nữ đó bán lại cho chủ cửa hàng sữa - nơi mà cô ta và chủ đã móc nối với nhau từ trước. Lợi nhuận sẽ chia đôi cho cả hai.



Đồng quan điểm với Gavin là Linda Goldberg, tác giả của cuốn sách Move to Cambodia: A Guide to Living and Working in the Kingdom of Wonder (Chuyển tới Campuchia: Cẩm nang sống và làm việc ở vương quốc của những kỳ quan). Theo Linda, bẫy Baby Milk đã tồn tại trong nhiều năm trời và rất khó ngăn chặn.

Nhiều du khách đến từ các quốc gia phát triển, giàu có và với lòng trắc ẩn, đã dễ dàng lọt bẫy Baby Milk này. Nhiều người đã mua những lon sữa công thức to, đắt tiền ở Siem Reap. Đây là điều Linda tận mắt thấy khi lần đầu tới Campuchia năm 2010.

"Khi các du khách mua xong sữa cho đứa trẻ và trở về khách sạn, người phụ nữ sẽ trở lại cửa hàng để bán chúng lấy tiền. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi đêm, một đứa trẻ có thể kiếm được 12 lon sữa", Linda kể.

Linda chia sẻ điều này trên blog của mình để cảnh báo các du khách. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để ngăn chặn tình trạng trên, do không phải ai cũng biết tới bí mật này.

Nếu muốn giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn ở Campuchia, du khách nên đến các tổ chức uy tín để quyên góp. Ảnh: Wotazoo.

Nhiều du khách khi phát hiện ra sự thật đều có chung một mối nghi ngờ: liệu những đứa trẻ đó có bị đánh thuốc mê để chúng nằm ngoan ngoãn trên tay người phụ nữ? Hoặc, tệ hơn, chúng có thể bị bỏ đói, khát... để tình trạng xấu hơn, khiến du khách dễ mủi lòng. Tuy nhiên Linda cho biết, các tổ chức bảo vệ trẻ em đã vào cuộc và họ không tìm thấy dấu hiệu của việc trẻ em bị đánh thuốc hay bị đối xử tàn tệ.

Tuy nhiên, Linda chỉ ra rằng việc du khách tiếp tục giúp mua sữa không khác nào việc khuyến khích trò gian lận này. Điều này kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp đen tối, khi trẻ em bị sử dụng vào những mục đích sai trái.

Ngày nay, chính quyền sở tại cũng rất nỗ lực ngăn chặn tình trạng trên. Tổ chức bảo vệ trẻ em ChildSafe đã dán áp phích bằng tiếng Anh với màu sắc nổi bật quanh các điểm du lịch, trên tường, đường phố và buồng vệ sinh công cộng để cảnh báo du khách.

Ngoài ra, Linda cũng gợi ý nếu bạn muốn giúp đỡ những em bé, gia đình khó khăn tại Campuchia, có thể liên hệ với các tổ chức uy tín như UNICEF có trụ sở ở đây để quyên góp tiền.

"Và khi có ai đó tiếp cận bạn trên đường phố để cầu xin một đặc ân, bạn chỉ cần đơn giản nói: Không", nữ blogger cho biết.

Ngoài Campuchia, Linda từng du lịch nhiều nước ở châu Á như Việt Nam, Indonesia. Cô nhận ra ở bất kỳ đâu cũng có bẫy du lịch dành cho người nước ngoài. Tại Việt Nam, ấn tượng của cô là một số tài xế taxi tính tiền gian dối, còn ở Bali, người khuân vác trong khách sạn chỉ giúp bạn cầm hành lý di chuyển vài mét nhưng vẫn đòi tip 10 USD.