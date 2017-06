Phiến quân thân IS kiểm soát 20% thành phố ở Philippines

Quân đội Philippines xác nhận phiến quân Maute thân IS hiện kiểm soát 20% thành phố Marawi.

Binh sĩ Philippines trong chiến dịch lục soát từng nhà ở Marawi để truy tìm phiến quân Maute hôm 7/6. Ảnh: Reuters.

"Trong tổng số 96 khu dân cư, chúng đang kiểm soát Marinaut, Lulut, Mapandi và quận thương mại Bongolo, tương đương 20% thành phố Marawi... và diện tích này hẹp hơn từng ngày", Reuters dẫn lời Carlito Galvez, đứng đầu bộ chỉ huy quân sự tây Mindanao, hôm nay nói.

Galvez bác bỏ thông tin do hãng tin Amaq, có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS), đăng. IS tuyên bố quân đội Philippines "thất bại hoàn toàn" trong nỗ lực giành lại Marawi, ít nhất 200 binh sĩ đã thiệt mạng, nhiều người tháo chạy khỏi vị trí trong lúc giao tranh.

"Phiến quân IS đã tỏa ra hơn 2/3 Marawi và khóa chặt quân đội Philippines, vốn không còn có thể kiểm soát tình hình", IS cho biết.

Restituto Padilla, người phát ngôn quân đội Philippines, gọi thông tin từ Amaq "hoàn toàn chỉ là tuyên truyền".

"Chúng ta có nên tin chúng kiểm soát 2/3 Marawi? 202 tên khủng bố được xác nhận đã bị tiêu diệt, tại sao chúng ta còn để chúng có cơ hội phát những lời dối trá đó?", Padilla nói.

Giao tranh tại Marawi bắt đầu từ chiều 23/5, sau khi lực lượng an ninh Philippines đột kích một ngôi nhà để tìm Isnilon Hapilon. Hapilon là một chỉ huy của nhóm phiến quân Abu Sayyaf và đứng đầu nhánh IS ở Philippines. Phiến quân Maute sau đó tấn công vào Marawi, bắt cóc con tin, đốt phá các tòa nhà để đáp trả.

Gần như toàn bộ người dân tại thành phố 200.000 người này đã tháo chạy khi Maute tấn công. Quân đội Philippines ước tính còn khoảng 500 đến 600 dân thường đang mắc kẹt hoặc bị bắt làm con tin. Padilla cho biết đã có 58 binh sĩ Philippines và 26 dân thường thiệt mạng sau ba tuần giao tranh.

Vị trí thành phố Marawi, Philippines. Đồ họa: BBC.

