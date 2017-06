Mẹ mất con 3 tuổi trong tai nạn xe thảm khốc vì thiếu kiến thức sử dụng ghế an toàn trên ô tô cho con

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh đối với những bậc phụ huynh thường xuyên di chuyển cùng con trên ô tô nhưng không trang bị kiến thức cần thiết để đảm bảo an toàn cho bọn trẻ.

Đó là một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời tháng 5/2005, cả nhà cô Christine Miller hào hứng lên đường du lịch từ California đến San Antinio, Mỹ nhưng họ không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng được nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu con trai 3 tuổi, Kyle.

Trên đường di chuyển đến địa điểm vui chơi, một chiếc ô tô không làm chủ được tốc độ, vượt đèn đỏ và đâm thẳng vào xe của gia đình cô Miller khiến chiếc xe bị lật nhiều vòng trên đường trước khi nó dừng lại trước con mương. Hoảng loạn trước tai nạn bất ngờ, cô Miller nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang kiểm tra bọn trẻ thì phát hiện Kyle cùng với chiếc ghế nâng của mình đã văng ra khỏi xe qua cửa sổ tận hơn 9 mét.

Cô Miller và con trai Kyle (Ảnh: dailymail)

“Tôi hốt hoảng chạy đến ôm Kyle vào lòng. Khi đó, thằng bé đã bất tỉnh, máu từ tai và miệng của nó chảy ra liên tục. Tôi hét gọi tên Kyle, khoảnh khắc đó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Khi bế Kyle trên tay, tôi biết thằng bé đã rời bỏ tôi mà đi rồi, trái tim tôi cũng cảm nhận được điều đó.

Ngày con ra đi, tôi như rơi xuống 9 tầng địa ngục, đó là nỗi đau không lời nào có thề diễn tả được. Tôi nhận ra dẫu cho thời gian có trôi qua, chúng ta vẫn không thể vượt qua những nỗi mất mát ngoài việc chôn giấu chúng vào tận sâu đáy lòng để tiếp tục sống. Tình trạng “tạm ổn" sẽ được duy trì cho đến khi một mùi hương, một hình ảnh hay một kí ức nào đó bất chợt tìm đến và khiến mọi thứ ùa về.

Tôi sẽ mang nỗi đau này đến chết, đến khi được đoàn tụ với con trai tôi. Bạn biết không? Điều khó khăn nhất chính là tôi biết điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra và cách ngăn chặn nó nhưng tôi đã không tuân theo quy định. Tôi đã có thể cứu sống thằng bé và bản thân không phải sống cuộc sống địa ngục như thế này. Mỗi khi nghĩ về điều đó, trái tim tôi cứ liên tục quặn thắt” - cô Miller cho biết dù đã 12 năm trôi qua nhưng cái chết của đứa con trai 3 tuổi đáng thương vẫn nằm trọn trong tâm trí và chắc chắn suốt đời này, cô sẽ chẳng bao giờ quên được.

Kyle (trái) được mẹ cho ngồi ghế nâng khi mới 3 tuổi (Ảnh: dailymail)

Điều đáng tiếc nhất trong tai nạn của Kyle là việc cô Miller đã sử dụng chiếc ghế không phù hợp với độ tuổi của con mình. Ghế nâng (booster seat) chỉ dành cho trẻ em từ 4 đến 10 tuổi và cân nặng đề xuất nằm trong khoảng từ 22 kg đến 36 kg. Trong khi đó, bé dưới 3 tuổi phải sử dụng các loại ghế có kiểu dáng yên ngựa 5 điểm (five-point harness) với 5 quai: 2 ở vai, 2 ở hông và 1 ở đáy để đảm bảo sự an toàn tối đa, nhất là khi tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Lí do cô Miller quyết định chia sẻ câu chuyện thương tâm này là bởi cô không muốn những gia đình khác cũng mắc sai lầm và trải qua những điều đáng tiếc như mình.

Laure Bower, kĩ thuật viên về an toàn trẻ nhỏ, cho biết ghế có kiểu dáng yên ngựa 5 năm điểm được gắn liền vào ghế xe và sử dụng dây đai riêng giúp trẻ ngồi thoải mái và an toàn hơn. Trong khi đó, ghế nâng cũng được lắp vào xe nhưng sử dụng dây an toàn của ghế trên xe nên mức độ an toàn sẽ thấp hơn rất nhiều. “Trước 6 tuổi, các bé bắt buộc phải dùng ghế an toàn. Trẻ từ 12 tuổi trở xuống không nên đặt ngồi ở hàng ghế trước, để tránh bị chấn thương do túi khí nổ mạnh và nguy hiểm đến từ phía kính chắn gió và táp lô” - Laura nói.

Ghế có kiểu dáng yên ngựa 5 điểm tiêu chuẩn dành cho trẻ em trên ô tô (Ảnh: dailymail)

Học viện nhi khoa Mỹ khuyến cáo trẻ em từ 9 tháng tuổi đến 3 tuổi nên được đặt ngồi trong những chiếc ghế ô tô hướng ra sau cho đến khi được ít nhất 2 tuổi hoặc đủ chiều cao, cân nặng theo khuyến cáo của nhà sản xuất bởi đây là tư thế an toàn trong các vụ va chạm trực diện, hạn chế chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Theo thống kê thực hiện năm 2015, có đến 95% bố mẹ Mỹ không có kiến thức về việc phân biệt và sử dụng các loại ghế trên ô tô cho con. Nếu 10% phụ huynh trong số đó tự trang bị kiến thức cần thiết, 232 đứa trẻ sẽ không phải thiệt mạng mỗi năm chỉ vì sự thiếu hiểu biết của người lớn.

Sau cái chết của Kyle, cô Miller đã đứng lên phát động một số tổ chức nhằm mục đích nâng cao ý thức về an toàn chỗ ngồi của trẻ em trên ô tô tránh cho những trường hợp đáng tiếc xảy ra trong tương lai. Câu chuyện thương tâm này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những bậc bố mẹ chở con trên ô tô nhưng lại không trang bị kiến thức đảm bảo an toàn cho con cái của mình.

