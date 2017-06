Súyt tử vong vì viêm nắp đường thở sau hóc xương 20 ngày

Liên tục có cảm giác vướng họng, ho khạc sau khi ăn cơm với món cá, nam bệnh nhân bất ngờ bị suy hô hấp cấp, ngưng tim, ngưng thở. Nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh, các bác sĩ đã khẩn trương mở khí quản cấp cứu.

Sáng 13/6 PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho hay, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp kịp thời một trường hợp đã cận kề cái chết.

Thanh thiệt bị viêm là nguyên nhân suýt cướp đi sinh mạng người bệnh

Người bệnh là M.H.D. (41 tuổi, ngụ tại quận 7) được hỏa tốc chuyển đến bằng xe gắn máy. Khi vào viện, chưa kịp hỏi tên người bệnh, lực lượng bảo vệ và nhân viên y tế đã khẩn trương đưa bệnh nhân đến thẳng phòng cấp cứu. Tại đây, xác định bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở, các bác sĩ đã khai thông đường thở, thực hiện các biện pháp cấp cứu tích cực.

Khai thác thông tin từ người nhà cho thấy, khoảng 20 ngày trước bệnh nhân ăn cơm với món cá thì bị vướng xương, ho khạc. Tình trạng trên kéo dài, song do bận công việc nên người bệnh không đến bệnh viện mà ráng chịu đựng đi làm. Trước khi nhập viện, anh H.D. lên cơn khó thở, sau khi gọi điện về nhà cầu cứu, anh ôm cổ gục xuống, được người dân chuyển thẳng vào Bệnh viện Tai Mũi Họng.

Qua thăm khám, kiểm tra hình ảnh, bác sĩ xác định thanh thiệt (bộ phận nắp thanh quản không cho thức ăn, nước uống lọt xuống) bị phù nề bít hoàn toàn đường thở. Các bác sĩ đã phải mở khí quản, cho bệnh nhân thở máy, kết hợp với điều trị tích cực cho người bệnh. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, anh đã có thể tự thở và nói chuyện được.

Phân tích chuyên môn của BS-CK2 Võ Quang Phúc, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, Bệnh viện Tai Mũi Họng chỉ ra, đây là trường hợp hi hữu được cứu sống bởi chỉ cần chậm thêm vài phút bệnh nhân sẽ bị chết não, ngưng tuần hoàn. Viêm thanh thiệt xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau có thể thể là do cảm cúm hoặc bệnh lý khác, có thể là do hóc xương dẫn đến viêm gây phù nề, bít tắc đường thở.

Để tránh nguy hiểm có thể xảy ra, khi gặp những biểu hiện bất thường như đau họng, khó thở, thay đổi giọng đột ngột, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được kiểm tra, hỗ trợ kịp thời.

Vân Sơn