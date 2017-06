Đầu bếp quốc tế đua tài 'Thách thức cao lầu' Hội An

Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An 2017 từ 12-14/6 với 10 đầu bếp nổi tiếng thế giới đến đua tài trong chương trình “Thách thức cao lầu” đã thu hút hàng chục nghìn khách du lịch tham dự.

Nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Di sản Quảng Nam , tối 12/6, tại Vườn tượng An Hội, UBND TP Hội An đã tổ chức Khai mạc Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An lần thứ 3.

Các đầu bếp tham gia chế biến món cao lầu Hội An. Ảnh: Minh Hải

Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An 2017 với chủ đề “Thách thức cao lầu” thu hút 10 đầu bếp quốc tế đang làm việc tại các nhà hàng Việt Nam tham gia chế biến món cao lầu theo hương vị của đất nước mình để phục vụ người dân và du khách.

Hoạt động này nhằm tăng cường quảng bá, khẳng định thương hiệu, hình ảnh văn hóa, du lịch của một Hội An thân thiện, mến khách đến với bạn bè gần xa.

Đồng thời, sự kiện cũng tạo cơ hội để đầu bếp các nhà hàng địa phương được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với những chuyên gia ẩm thực quốc tế đến từ các doanh nghiệp trong nước, góp phần nâng cao tay nghề, tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ ẩm thực phục vụ khách.

Khách du lịch thưởng thức món cao lầu Hội An do các đầu bếp quốc tế chế biến tại liên hoan. Ảnh: Minh Hải

Với phương pháp chế biến độc đáo và hương vị riêng, trong những năm gần đây ẩm thực Hội An đã được nhiều tạp chí, trang du lịch uy tín trên thế giới yêu mến, bình chọn, vinh danh.

Đặc biệt, tại sự kiện Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An lần thứ 2 (tổ chức tháng 3/2017), Hội An vinh dự được Hiệp hội đầu bếp thế giới trao giấy chứng nhận “Thủ phủ ẩm thực mới của Việt Nam”.

Vũ Trung