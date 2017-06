Xây thêm hàng rào thép gai để bảo vệ trường thi

Để đảm bảo an ninh, an toàn nghiêm túc của kỳ thi THPT quốc gia 2017, có địa phương đã gấp rút xây dựng tu sửa trường lớp, gia cố bờ tường, thậm chí còn chăng thêm dây thép gai để nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Chỉ còn gần 10 ngày nữa là đến kỳ thi THPT quốc gia 2017, hiện nay công tác chuẩn bị thi của các địa phương gần như đã hoàn tất.

Tỉnh Nghệ An có 61 điểm thi với 30.966 thí sinh, 1.313 phòng thi. Tại điểm thi tại Trường THPT Nghi Lộc 5 mà đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đến kiểm tra có 16 phòng thi với 308 thí sinh dự thi.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, trường Nghi lộc 5 đã xây mới 600m tường rào, lắp chông nhọn và dây thép gai xung quanh trường để nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bên cạnh đó, trường đã trang bị một tủ gỗ đặt tại phòng của Trưởng điểm thi làm nơi bảo mật đề thi và bố trí phòng cho cán bộ an ninh bảo vệ.

Trường THPT Nghi Lộc 5 - Nghệ An xây tương, làm dây thép gai để bảo vệ trường thi

Sau khi khảo sát kiểm tra tại điểm thi này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý kiểm định chất lượng - Bộ GD&ĐT đã đánh giá cao sự chuẩn bị của Trường THPT Nghi Lộc 5 trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Tuy nhiên, ông Trinh cho rằng, mặc dù trường đã xây dựng hàng rào dây thép gai song vẫn phải có cán bộ, công an bảo vệ giám sát tại khu vực này để đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất trật tự, đặc biệt là mất trật tự có tổ chức trong và ngoài khu vực thi

Ông Trinh cho biết, khác với mọi năm, năm nay mỗi tỉnh có 1 cụm thi duy nhất do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các trường đại học tổ chức nên trách nhiệm của địa phương càng lớn. Do đó, để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo kết quả thi chính xác, khách quan, các trường ĐH, CĐ sẽ tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương.

Ở khâu coi thi, trong mỗi phòng thi sẽ có một cán bộ là giáo viên THPT của tỉnh và một cán bộ giảng viên ĐH, CĐ làm giám thị. Tại mỗi điểm thi sẽ có một cán bộ đến từ trường ĐH, CĐ làm Phó trưởng điểm thi.

Còn tại tỉnh Gia Lai, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Tham gia kỳ thi lần này toàn tỉnh có trên 13.000 thí sinh được tổ chức tại 38 cụm thi.

Với mục tiêu lớn nhất là tạo mọi thuận lợi để thí sinh bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt, các sở, ngành, các địa phương đã được giao nhiệm vụ cụ thể và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ thí sinh và người nhà…Kỳ thi năm nay tại tỉnh Gia Lai huy động trên 1.100 cán bộ coi thi, trong đó có 554 cán bộ coi thi của đơn vị chủ trì cụm thi, còn lại là cán bộ, giảng viên của 3 trường đại học, cao đẳng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh Gia Lai với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành ở địa phương.

Tuy nhiên với tầm quan trọng của kỳ thi, thứ trưởng Hùng lưu ý địa phương không được chủ quan, phải chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án dự phòng các tình huống có thể xảy ra.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại trường THPT A Sanh - Gia Lai.

Đặc biệt năm nay việc in sao đề sẽ khó khăn, phức tạp hơn, nên Bộ lưu ý trong quá trình in sao tuyệt đối không để xảy ra sai sót, đảm bảo an toàn trong các khâu in sao, vận chuyển đề thi, coi thi. Sở cần rà soát thật kỹ, không được chủ quan, phải có phương án loại trừ các yếu tố rủi ro, đặc biệt phải hết sức coi trọng công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ coi thi, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

Tại tỉnh Nam Định, toàn tỉnh có tổng số 18.898 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 16.680 thí sinh lớp 12 hệ THPT, 1.152 thí sinh lớp 12 hệ GDTX và 866 thí sinh tự do. Trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi có 4.352 thí sinh dự thi chỉ xét tốt nghiệp, 13.680 thí sinh dự thi vừa xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, 866 thí sinh dự thi chỉ xét đại học, cao đẳng.

Tỉnh đã bố trí 33 điểm thi đặt tại 32 trường THPT công lập và 1 Trung tâm GDTX. Thí sinh tự do được bố trí tại 10 điểm thi (mỗi huyện, thành phố có 1 điểm thi có thí sinh tự do dự thi).

Tỉnh cũng đã huy động 2.235 cán bộ làm công tác thi, trong đó có 4 trường đại học, cao đẳng có cán bộ phối hợp làm công tác thi trên địa bàn tỉnh.

Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi THPT quốc gia, ngay từ đầu năm học Sở GD và ĐT đã tập trung chỉ đạo các trường làm tốt việc phân hóa trình độ của học sinh để tổ chức ôn tập phù hợp với năng lực của từng em; lựa chọn những giáo viên tốt nhất để dạy lớp 12 và ôn tập cho học sinh thuộc 8 môn thi THPT quốc gia và định hướng cho các em lựa chọn các môn thi tự chọn để tập trung ôn tập ngay từ đầu năm học.

Nhật Hồng