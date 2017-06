Kiệt tác đồng hồ tổ chim của Jaquet Droz bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội

Ngày 8/6 và 9/6 vừa qua, giới mộ điệu Việt Nam đã được tận mắt ngắm nhìn hai chiếc đồng hồ huyền thoại The Charming Bird và The Bird Repeater của thương hiệu gần 300 năm tuổi Jaquet Droz.

Thiên tài cơ khí ngài Pierre Jaquet-Droz vốn là một nhà soạn nhạc lãng mạn, sinh ra tại vùng Jura, Thuỵ Sĩ. Những thác nước sống động, thung lũng yên bình và đặc biệt những chú chim xanh cùng giọng hót mượt mà đặc trưng đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm của ngài Jaquet-Droz suốt sự nghiệp huyền thoại cuả ông.

Ngày nay đa phần các kiệt tác về chim vùng Jura của ngài Jaquet Droz đều đang được lưu trữ tại các bảo tàng quan trọng. Cách đây 2 năm, một chiếc hộp mùi hương có bức tiểu hoạ chim của Jaquet Droz được đấu giá ở mức 2,1 triệu USD tại Sotheby, New York. Ảnh: Không gian bữa tiệc The Bird Dinner được tổ chức tại Hà Nội ngày 9/6.

Đánh dấu kỉ niệm 275 năm thương hiệu Jaquet Droz, phiên bản giới hạn 28 chiếc Charming Bird được ra mắt tại triển lãm Baselworld 2013. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử pittong giả thanh chim hót và automaton chim hót được chế ở kích thước siêu nhỏ để đưa được vào đồng hồ đeo tay.

Ngài Jaquet Droz cũng là cha đẻ của các cỗ automato (người máy cơ học) được lấy làm cảm hứng để tạo ra máy tính để bàn thời nay và đã từng có bộ phim khai thác về chủ đề này được trao giải Oscar. Chú chim nhỏ xíu trong Charming Bird có thể xoay người, đập cánh và hót chính là một cỗ automaton siêu nhỏ và tinh vi.

The Charming Bird phiên bản 2015 đã giành chiến thắng trong hạng mục "Mechanical Exception" - hạng mục dành cho đồng hồ có cấu tạo phức tạp hoặc siêu phức tạp tại Grand Prix D'Horlogerie de Genève 2015 - giải Oscar của ngành công nghiệp đồng hồ.

Chiếc đồng hồ chim hót nhận được sự quan tâm của các vị khách với hình ảnh chú chim vàng bên dưới vòm kính sapphire, phía xa là khung cảnh núi rừng thiên nhiên tuyệt đẹp của Thụy Sĩ.

Kiệt tác còn lại đến Việt Nam lần này là chỗ The Bird Repeater hay còn được giới sưu tầm biết đến với cái tên đồng hồ Tổ Chim. Ra đời năm 2012 nhưng kiệt tác Tổ Chim là hiện thân tuyệt vời của Jaquet Droz thế kỉ 18. Phiên bản Fall of the Rhine đến Việt Nam chỉ được sản xuất 8 chiếc.

Cỗ máy điểm chuông được xếp vào dòng siêu phức tạp, ngang với Tourbillon, lịch Vạn Niên và Bộ bấm giờ thể thao đôi. Đối với giới sưu tầm, những ai yêu thích các cỗ máy điểm chuông thường có tâm hồn lãng mạn và đặc biệt trân trọng nghệ thuật.

Phần automaton của The Bird Repeater bao gồm chim bố chim mẹ đang ấp trứng và chim con nở ra từ quả trứng. Từ động tác mở rộng cánh, đập cánh, vỏ trứng nứt ra, chim mẹ mớm mồi cho chim con tái hiện những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên trên cổ tay chủ nhân.

Hình ảnh gia đình chim cũng được coi là biểu tượng giàu ý nghĩa mà những nhà sưu tầm thành công dễ dàng cảm thấy sự đồng cảm. Toàn bộ phần vỏ của The Bird Repeater được làm từ vàng 18k, các bức tiểu hoạ phía sau bộ automaton gia đình chim quy tụ nhiều nghệ thuật trang trí, từ điêu khắc vàng, khảm trai cho đến tiểu hoạ enamel với độ bền hàng trăm năm tuổi.

Ông Sam Vũ, Đại diện S&S Knightsbridge cho biết: “ Thông thường muốn chiêm ngưỡng được cả 2 kiệt tác này, khách hàng phải bay tới các triển lãm hoặc bảo tàng ở nước ngoài. Đây là dịp hiếm hoi và rất ý nghĩa khi cộng đồng yêu mến những tuyệt tác cơ khí trên cổ tay có thể chiêm ngưỡng tinh hoa nghệ thuật chế tác đồng hồ xa xỉ nói chung, và của Jaquet Droz nói riêng ngay tại trong nước. Tiếng chim hót của The Charming Bird có lẽ sẽ còn vang vọng mãi trong tâm thức của những vị khách may mắn tham dự sự kiện đặc biệt này.”

P. Anh