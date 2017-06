Nghị sĩ Mỹ đề xuất đạo luật về từ lạ trên Twitter của Trump

Nghị sĩ Mỹ đề xuất đạo luật nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump xóa trạng thái viết sai chính tả trên Twitter.

Từ "covfefe" trong dòng trạng thái của Tổng thống Donald Trump khiến người dùng mạng xã hội tò mò. Ảnh: Twitter/realDonaldTrump.

Nghị sĩ Dân chủ Mike Quigley ngày 12/6 đề xuất Đạo luật COVFEFE, nhắc đến từ "covfefe" của Tổng thống Donald Trump trên Twitter gây chú ý hồi tháng 5.

"Nhằm duy trì lòng tin của công chúng đối với chính phủ, các quan chức được bầu phải trả lời về những gì họ nói và làm, bao gồm cả những trạng thái trên Twitter", AFP dẫn lời Quigley nói. Ông giải nghĩa COVFEFE là viết tắt của "Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement" (tạm dịch: Ràng buộc đối với truyền thông qua các nguồn điện tử).

Theo Quigley, nếu tổng thống Mỹ bất ngờ chọn mạng xã hội là nơi thông báo chính sách, họ cần phải đảm bảo các tuyên bố này được ghi lại và lưu trữ để tham khảo. Trump thường xuyên xóa tin nhắn Twitter, đặc biệt là những tin có lỗi chính tả.

"Trạng thái trên Twitter có ảnh hưởng lớn và tổng thống cần chịu trách nhiệm cho mỗi lần đăng", Quigley cho biết.

Tổng thống Trump hôm 29/5 viết trên Twitter "dù báo chí liên tục tiêu cực 'covfefe'", thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội. Họ cho rằng đây có thể là từ viết tắt, thông điệp bí mật hoặc đơn giản chỉ là do Tổng thống Trump gõ nhầm. Ông chủ Nhà Trắng sau đó xóa từ này khỏi Twitter cá nhân.

Trung tâm Ngôn ngữ Anh Regent ở London khi đó xác nhận "'covfefe' không phải một từ tiếng Anh".

Như Tâm