Hé lộ thông tin tình báo tối mật Tổng thống Trump tiết lộ với Nga

New York Times dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao của Mỹ cho biết thông tin tình báo tối mật mà Tổng thống Donald Trump tiết lộ với Ngoại trưởng và Đại sứ Nga hồi tháng 5 có liên quan tới Israel - một đồng minh quan trọng của Washington tại Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump (giữa) trò chuyện cùng Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) và Đại sứ Nga tại Mỹ Kislyak tại Nhà Trắng hôm 10/5 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết trong những tuần đầu tiên của năm 2017, các điệp viên mạng của Israel đã thâm nhập được vào hệ thống mạng của nhóm phiến quân chuyên chế tạo bom cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Theo đó, Israel đã phát hiện ra rằng nhóm phiến quân này đang tìm cách chế tạo một loại chất nổ với kích cỡ nhỏ gọn và có bề ngoài giống hệt như những quả pin bình thường dành cho các máy tính xách tay (laptop). Những “quả pin nổ” này sau đó sẽ được lắp vào trong laptop và được tuồn qua các sân bay. Nhóm phiến quân cũng trang bị cho các “quả pin nổ” này công nghệ để có thể vượt qua máy kiểm soát an ninh bằng tia X cũng như các máy quét kiểm tra khác.

Các nguồn tin nói rằng Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ thông tin mật trên cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak trong cuộc gặp giữa hai bên hôm 10/5 tại Nhà Trắng. Việc Tổng thống Trump tiết lộ thông tin tình báo với các quan chức Nga đã khiến ông vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ phía các nghị sĩ và dư luận Mỹ.

Thông tin trên dường như trùng khớp với thông tin do chính New York Times công bố trong bài viết được đăng tải hôm 16/5. Khi đó New York Times dẫn lời hai quan chức đương nhiệm và về hưu của Mỹ, những người có mối quan hệ thân cận với giới tình báo Mỹ, cho biết thông tin tình báo tối mật mà Tổng thống Trump “buột miệng” tiết lộ cho phía Nga là do Israel cung cấp và thông tin này có liên quan tới âm mưu khủng bố của IS.

Tuy nhiên, giới chức Israel hiện vẫn chưa xác nhận về việc liệu họ có phải là bên cung cấp thông tin cho ông Trump trước khi chúng được chia sẻ với phía Nga hay không. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga hồi tháng 5 khẳng định cáo buộc ông Trump tiết lộ thông tin mật về chiến dịch chống IS với Ngoại trưởng Nga là “tin giả mạo”.

Về phần mình, Tổng thống Trump tuyên bố ông hoàn toàn có quyền chia sẻ các thông tin thực tế về chủ nghĩa khủng bố và an toàn hàng không cho phía Nga, xuất phát từ các lý do nhân đạo cũng như nhằm hối thúc Nga đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến chống khủng bố.

Thành Đạt