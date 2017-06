'Người phán xử' tập 24: Diễm My cứu Phan Hải, tham gia điều hành Phan Thị

Như lời Vũ Bắc từng cảnh báo qua điện thoại với Lương Bổng, trong tập phim tới, Phan Hải bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp ngay tại nhà Vân Điệp. Trong lúc rối ren mà ông trùm Phan Quân không thể ra mặt, Diễm My xuất hiện đầy bất ngờ trong vai trò một luật sư khiến Phan Hải ngỡ ngàng.Với tài trí từng được ông bố chồng "người phán xử" ca ngợi, Diễm My sẽ tìm cách bảo lãnh cho Phan Hải tại ngoại đầy ngoạn mục.Đặc biệt hơn, sau khi Phan Hải được thả, với sự ủy quyền của ông trùm Phan Quân, Diễm My được cử làm trợ lý Tổng Giám đốc và sẽ được nắm thêm quyền kiểm soát Phan Thị với quyền lực ngang với Tổng Giám đốc hiện tại là Phan Hải.Kết thúc tập phim trước, Lương Bổng đang phải một mình chống chọi với cả đám giang hồ hung hãn ngay trong chính nhà của mình. Ông bị trọng thương và đang ở trong tình thế vô cùng nguy nan...Tập 24 phim Người phán xử sẽ được phát sóng lúc 21h30 ngày mai (14/6) trên kênh VTV3.