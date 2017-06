Những phát ngôn nóng bỏng, “đối nhau” về sân golf ở Tân Sơn Nhất

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ ngày 13/6 đến ngày 16/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

