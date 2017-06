Tahoe – hồ nước hai triệu năm tuổi ở Mỹ

Nằm ở dãy núi bao phủ tuyết trắng Sierra Nevada của Mỹ, Tahoe là hồ nước ngọt nằm dọc biên giới hai tiểu bang California và Nevada.

Vẻ đẹp tiên cảnh hùng vĩ

Hình thành từ cách đây hai triệu năm trong kỷ băng hà, hồ Tahoe có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, được hàng triệu du khách ví như “tiên cảnh” khi bao quanh hồ là núi non trùng điệp tuyết trắng trải dài tít tắp, những đồi thông xanh mướt bạt ngàn. Làn nước trong vắt có màu xanh ngọc bích trên mặt hồ phẳng lặng tạo nên bức tranh thủy mặc rộng lớn.

Khi ánh nắng chiếu vào, mặt hồ lấp lánh tạo nên một “vũ điệu” rực rỡ giữa từng tia nắng vàng với làn nước trong xanh. Những mỏm đá nhấp nhô trên bề mặt hồ giống như tác phẩm nghệ thuật đương đại khổng lồ nếu nhìn từ trên cao. Chính vì được thiên nhiên ưu đãi, nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng đã mọc lên xung quanh hồ để phục vụ hàng triệu lượt khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây mỗi năm, đặc biệt là vào mùa hè và mùa đông – hai thời điểm diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa nhất.

Năm 1951, hồ Tahoe là nơi diễn ra câu chuyện tình lãng mạn trên màn bạc của hai huyền thoại điện ảnh – Elizabeth Taylor và Montgomery Clift – trong bộ phim tình cảm A Place in the Sun. Tới năm 1974, bộ phim Bố già phần 2 (The Godfather Part II) cũng có rất nhiều cảnh quan trọng tại khu nhà nghỉ dưỡng Fleur de Lac nằm bên bờ phía Tây California của hồ Tahoe. Ảnh: Laketahoe.