Khai mạc Hợp xướng Quốc tế Hội An 2017

Tối 7/6 tại đô thị cổ Hội An, Hợp xướng Quốc tế lần thứ 5 chính thức khai mạc.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du Lịch Đinh Hài cho biết: Sau thành công của các kỳ hợp xướng trước đây, Hội An tiếp tục được hiệp hội INTERKULTUR lựa chọn là nơi tổ chức Hội thi hợp xướng quốc tế Hội An năm 2017. Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam là sự kiện do hiệp hội INTERKULTUR (CHLB Đức) phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hội An tổ chức. Hội thi năm nay có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, thuộc 32 đoàn hợp xướng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Dàn hợp xướng trong đêm khai mạc của đội chủ nhà

Hội thi khai mạc đêm 7/6 và kết thúc chung cuộc vào đêm 10/6. Hội An được xem là thiên đường du lịch của miền Trung Việt Nam. Đầu năm 2017, Hội An được các độc giả của chuyên trang du lịch hàng đầu TripAdvisor bình chọn trong “Top 25 điểm đến tốt nhất thế giới”. Bên cạnh đó Hội An cũng từng được hiệp hội INTERKULTUR và các đoàn hợp xướng quốc tế đánh giá là “Nơi gặp gỡ bình yên”.

Với vai trò là chủ nhà của hội thi năm nay, thành phố Hội An đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại theo đúng tiêu chuẩn quốc tế nhằm mang lại cho các nghệ sĩ biểu diễn và công chúng những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời.

Một dàn hợp xướng biểu diễn tại đường phố đô thị cổ Hội An

Hội thi hợp xướng quốc tế là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá các giá trị di sản, văn hóa, nghệ thuật và tiềm năng du lịch của Hội An, Quảng Nam đến với du khách trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dịp để giới thiệu những giá trị độc đáo của loại hình biểu diễn hợp xướng đến công chúng, đồng thời là cơ hội để các nghệ sĩ Việt Nam giao lưu với các nền âm nhạc tiên tiến trên thế giới để học hỏi và tiếp thu tinh hoa của nền nghệ thuật thế giới phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Dàn hợp xướng đội chủ nhà trong đêm khai mạc (Ảnh Đổ Huấn)

Trong khuôn khổ cuộc thi năm nay, các đoàn sẽ tranh tài ở nhiều hạng mục với những màn trình diễn đặc sắc vừa đảm bảo những yêu cầu khắt khe của bộ môn hợp xướng, vừa thể hiện bản sắc riêng độc đáo ở mỗi đất nước là quê hương của các đoàn hợp xướng.

Ngoài các phần thi chính thức tại khách sạn biển Hội An, các đoàn hợp xướng sẽ tham gia trình diễn trong chương trình “Giai điệu quốc tế” vào các ngày 08 & 09/6 tại Khu phố cổ Hội An.

Theo ông Đinh Hài, hợp xướng là loại hình biểu diễn trong nhà. Nhưng khi đến Quảng Nam ngoài phong cách biểu diễn truyền thống, còn có hợp xướng biểu diển trong không gian mở như hợp xướng đường phố. Chính sự thay đổi này là dịp để quảng bá nghệ thuật hợp xướng vốn được xem là loại hình nghệ tuật hàn lâm kén đối tượng thưởng thức.

Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ V, Hội An 2017 hứa hẹn sẽ là nơi để công chúng có được những phút giây say đắm và thăng hoa trong những giai điệu tuyệt vời của âm nhạc đỉnh cao.

Vũ Trung