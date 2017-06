IS kêu gọi tấn công nhiều quốc gia trong tháng Ramadan

Nhà nước Hồi giáo phát thông điệp kêu gọi thực hiện những vụ khủng bố ở các khu vực như châu Âu, Nga, Mỹ trong tháng Ramadan.

Các tay súng IS được huấn luyện tại Iraq. Ảnh: NDTV.

"Gửi tới các đồng đạo ở châu Âu, Mỹ, Nga, Australia và các nước khác. Những người đồng hương của các anh em đã làm rất tốt. Hãy coi họ là tấm gương và làm theo", người phát ngôn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abi al-Hassan al-Muhajer tuyên bố ngày 12/6. Nhóm phiến quân kêu gọi tấn công hàng loạt trong tháng lễ ăn chay Ramadan, bắt đầu vào cuối tháng 5, Reuters đưa tin.

Các địa điểm có nguy cơ bị tấn công gồm Mỹ, châu Âu, Nga, Australia, Iraq, Syria, Iran và Philippines. Thông điệp được IS phát tán qua một ứng dụng nhắn tin. Nội dung thông điệp chưa được xác thực nhưng giọng nói trong nó rất giống với những tuyên bố trước đây của al-Muhajer.

Tháng Ramadan kéo dài khoảng 30 ngày. Đây là một trong 5 tín điều bắt buộc của người theo đạo Hồi. Trong tháng Ramadan, tất cả tín đồ đạo Hồi đều thực hiện không ăn, không uống, không hút thuốc từ lúc Mặt Trời mọc đến khi Mặt Trời lặn. Tháng Ramadan năm nay kéo dài từ ngày 27/5 đến 24/6.

Hôm 11/6, truyền hình nhà nước Syria cho biết Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của IS, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ở Raqqa, thành trì IS tại nước này. Chưa có nguồn tin độc lập xác nhận thông tin trên. Raqqa đã bị ném bom dữ dội, trang tuyên truyền Amaq của IS cũng đưa tin về các thiệt hại.

Tử Quỳnh