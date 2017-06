Hot girl Instagram Lily Maymac sẽ tới Việt Nam trong tháng 7?

Mới đây, hot girl có 3,1 triệu người theo dõi trên Instagram Lily Maymac đã tiết lộ rằng cô sẽ có mặt ở Việt Nam và Thái Lan trong tháng tới.

Hot girl Lily Maymac

Lily Maymac là một trong những hot girl có lượng theo dõi lớn nhất trên mạng xã hội Instagram (3,1 triệu người theo dõi). Cô nàng có vẻ đẹp lai Âu - Á vừa hiện đại, vừa quyến rũ đang là biểu tượng sắc đẹp mà nhiều cô gái hướng tới.

Đặc điểm nổi bật của Lily là đôi môi dày gợi cảm. Nhờ đôi môi này, cô trở thành đại diện của nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới.

Bên cạnh đó, các nét khác trên gương mặt của Lily cũng được đánh giá là “hoàn hảo” theo tiêu chuẩn hiện đại. Dẫu vậy, điểm trừ trong nhan sắc của hot girl này là cô có thân hình “bé hạt tiêu” nhỏ và gầy. Khi gặp Lily ngoài đời, nhiều người cảm thấy bất ngờ vì nhìn ảnh trên mạng cô trông không quá “nhỏ xíu” như vậy.

Lily Maymac tiết lộ sẽ đến Việt Nam vào tháng 7.

Cách đây 2 ngày, Lily lại chia sẻ hình ảnh chiếc bánh mì của Việt Nam. Cô chia sẻ rằng đó là một chiếc bánh mì kẹp thịt gà. Và Lily tiết lộ rằng tháng sau (tức tháng 7/2017) cô sẽ tới Việt Nam và Thái Lan.

Thông tin được Lily tiết lộ đã hấp dẫn sự quan tâm của nhiều người hâm mộ Việt. Trên Instagram của cô nàng, bạn huyenhae nói: “Welcome to Vietnam, Lily Maymac. A lot of special foods and drinks are waiting for you in my country (tạm dịch: Chào mừng tới Việt Nam, Lily. Rất nhiều món ăn và đồ uống hấp dẫn đang đợi bạn ở quê hương tôi)”.

Mặt khác, một số bạn trẻ lại không ủng hộ sự xuất hiện của Lily Maymac bởi hot girl này từng vướng phải scandal phân biệt chủng tộc. Cô từng nói rằng cô chỉ hẹn hò với các chàng trai Tây và kì thị con trai gốc Á hồi năm 2013. Điều này khiến các bạn trẻ châu Á rất phẫn nộ.

Mặc dù Lily Maymac đã xin lỗi và tỏ ra rất ân hận về lời nói kì thị ấy nhưng nhiều người vẫn ghét bỏ hot girl này.

H.K