Miền Bắc mưa giông kéo dài đến hết tuần

Miền Bắc có mưa lớn kéo dài đến cuối tuần này.

Mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (13/6) rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ ngày 13/6 đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có giông. Đêm 15/6 và ngày 16/6, rãnh áp thấp trên bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 13/6 đến ngày 15/6 có mưa rào và giông. Đêm 15/6 và ngày 16/6 khu vực này có mưa vừa, mưa to và giông.

Cảnh báo: Mưa giông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6.

Cảnh báo lũ trên sông Đà, sông Thao và sông Lô

Từ ngày 14-17/6, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên sông Thao, sông Lô với biên độ lũ lên từ 3-5m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Hồng sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1300-1500 m3/s tại vùng hồ Sơn La và Lai Châu trên sông Đà; 800-1000 m3/s tại vùng hồ Tuyên Quang trên sông Gâm. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông vẫn ở mức dưới báo động 1.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Tây Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Nguyễn Dương