IS kêu gọi tấn công hàng loạt quốc gia dịp lễ Ramadan

Một đoạn ghi âm được cho là từ người phát ngôn của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã kêu gọi những kẻ ủng hộ tấn công hàng loạt quốc gia trên thế giới vào dịp lễ Hồi giáo Ramadan, Reuters cho biết ngày 12/6.

Bị dồn ép ở Syria và Iraq, IS bắt đầu bành trướng mạng lưới sang các khu vực khác ngoài Trung Đông. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, một đoạn ghi âm được đăng tải trên kênh riêng của IS trên Telegram vào hôm qua 12/6 được cho là của người phát ngôn IS Abi al-Hassan al-Muhajer. Tuy giọng nói trong đoạn băng ghi âm chưa được xác nhận là ai, song được đánh giá là giống với các đoạn ghi âm trước kia của người phát ngôn IS.

Trong đoạn ghi âm, phát ngôn viên của IS đã kêu gọi những kẻ ủng hộ thực hiện các vụ tấn công ở Mỹ, châu Âu, Nga, Australia, Iraq, Syria và Philippines vào dịp lễ Ramadan.

Ramadan là dịp lễ lớn nhất của người Hồi giáo, bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài khoảng 1 tháng. IS từng kêu gọi tấn công khủng bố ở nhiều nước vào dịp Ramadan. Năm nay, tổ chức này đã lên tiếng nhận trách nhiệm hàng loạt vụ tấn công ở Anh, Ai Cập, Iran và Philippines khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Bị dồn ép ở hai lãnh địa chính gồm Syria và Iraq, hai năm trở lại đây, IS đã bắt đầu bành trướng mạng lưới sang các khu vực khác ngoài Trung Đông, trong đó có châu Á và châu Âu. Phiến quân Hồi giáo chiếm đóng thành phố Marawi của Philippines hồi cuối tháng 5 được cho là có liên quan đến IS và kế hoạch lập đế chế mới ở Philippines của tổ chức này.

Minh Phương