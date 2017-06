Dự báo thời tiết 13/6: Miền Bắc mưa to

Khắp miền Bắc hôm nay sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to, bắt đầu chuỗi ngày liên tiếp có mưa.

Do tác động của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, từ đêm qua, rạng sáng nay một số nơi ở miền Bắc đã bắt đầu có mưa.

Trong ngày hôm nay, khắp Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Khắp miền Bắc hôm nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to

Do có mưa, trời miền Bắc hạ nhiệt nhanh, cao nhất hôm nay ở mức 29-33 độ C, ban đêm tại Tây Bắc Bộ còn 23-26 độ, các tỉnh Đông Bắc Bộ phổ biến 25-28 độ C.

Mưa tiếp diễn đến ngày 15/6, sau đó khi có thêm tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, mưa sẽ gia tăng về lượng, khắp từ Bắc Bộ đến Thanh Hoá sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trong khi đó, hôm nay các tỉnh từ Nghệ An - Bình Thuận vẫn có nắng nóng 32-35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa, ngày nắng. Cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 28-31 độ C, tại Nam Bộ nóng 31-34 độ C.

M.Anh