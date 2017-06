Mất 15 năm chờ đợi, tựa game hay nhất mọi thời đại của Ubisoft mới chịu ra mắt phần 2

Nhiều khả năng, Beyond Good And Evil 2 sẽ lấy phong cách hành động nhập vai thế giới mở, với những thành phố, xứ sở vừa quen vừa lạ

Thời kỳ trước khi Ubisoft trở thành "bò sữa" với những phiên bản Assassin's Creed thường niên, họ đã từng là một nhà phát hành game rất được yêu mến với những series game đầy tiềm năng, được đầu tư kỹ lưỡng, từ bộ ba game hành động được đóng mác Tom Clancy's: Rainbow Six, Ghost Recon và Splinter Cell, cho tới những tựa game khác như huyền thoại "Hoàng Tử Ba Tư" và cả tựa game bắn súng dựa trên bộ truyện tranh ấn tượng XIII. Và một trong số những tác phẩm đầy ấn tượng của Ubisoft vào thời kỳ đó chính là Beyond Good And Evil, ra mắt vào năm 2003.

Lấy cảm hứng từ tên của chính cuốn sách của triết gia nổi tiếng Friederich Nietzsche, trong game, bạn sẽ vào vai cô nàng Jade, một thợ máy cùng Pey'j, một chú heo biết nói tiếng người.

Họ cùng những người bạn đang sống rất yên bình và vui vẻ trên một hành tinh tươi đẹp, bỗng trong chốc lát mọi thứ đều trở nên hỗn loạn bởi sự xâm lược của một chủng tộc tàn bạo đến từ không trung và được biết đến dưới cái tên là DomZ. Cuộc tấn công chỉ tạm lắng xuống khi có sự can thiệp kịp thời của phi đội tàu chiến tinh nhuệ Alpha đến bảo vệ hành tinh Hyllis.

Cần nhắc lại một điều, Beyond Good and Evil ra mắt vào năm 2003. Và chỉ ít phút trước đây, Ubisoft, trong sự ngạc nhiên và thậm chí là cả nước mắt của biết bao game thủ có mặt tại khán phòng họp báo E3 2017, đã giới thiệu đoạn trailer đầu tiên của Beyond Good and Evil 2, tựa game tưởng chừng đã rơi vào quên lãng từ lâu:

Beyond Good and Evil 2 - E3 2017 Trailer

Vẫn là một hành tinh giả tưởng, nơi các chủng tộc cùng chung sống với nhau hệt như ở phần 1, thế nhưng Michel Ancel, đạo diễn tựa game (và cũng là cha đẻ của phần 1) cho biết, tựa game này sẽ ra mắt trước những sự kiện xảy ra ở phần 1, trước khi Jade, cô gái nhân vật chính của tựa game ra mắt gần 15 năm về trước. Đó là thời điểm các tập đoàn lớn tạo ra các chủng tộc kết hợp giữa ADN của con người và động vật và bắt họ khai phá những vùng đất mới. Mặc dù vậy, trên con tàu của Monkey Space Program, lực lượng nơi nhân vật chính của game tham gia, vẫn có một con người với dáng vẻ, ánh mắt và mái tóc rất giống với Jade.

Nhiều khả năng, Beyond Good And Evil 2 sẽ lấy phong cách hành động nhập vai thế giới mở, với những thành phố, xứ sở vừa quen vừa lạ, giống như thành phố đậm chất Á Đông ở trong trailer của game. Với sự hiện diện của engine LyN, thế giới của game trở nên sống động, ấn tượng và cuốn hút ánh nhìn của game thủ hơn rất nhiều, y hệt những gì phần 1 của series này làm được gần 15 năm về trước, khi cấu hình máy chơi game cũng như PC vẫn còn cực kỳ hạn chế.

Dĩ nhiên ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quá sớm để dự đoán bất kỳ điều gì của game, từ cốt truyện, nhân vật cho đến cả ngày ra mắt. Thế nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng, Ubisoft, với bất ngờ này, đã trở thành hãng game được yêu thích nhất tại E3 2017 rồi!