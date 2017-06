Mê mẩn lái tàu cướp biển trong Assassin's Creed: Black Flag? Đã có tựa game dành riêng cho bạn

Được Ubisoft Singapore phát triển, trong Skull and Bones sẽ chỉ có những màn lái tàu đối mặt lại những băng nhóm cướp biển khác do những người chơi khác điều khiển

Ubisoft ít phút trước đây đã chính thức giới thiệu Skull and Bones, tựa game hành động mô phỏng mới toanh của hãng. Gọi là độc đáo thì cũng không phải, vì Skull and Bones vừa lấy đề tài cướp biển, với không ít tựa game thời gian qua đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng game thủ như Blackwake hay vui nhộn nhí nhố hơn một chút là Sea of Thieves. Ấy là chưa kể, ý tưởng hình thành Skull and Bones lại còn được lấy từ Assassin's Creed: Black Flag, tựa game với nhân vật chính là một tên cướp biển.

Skull and Bones - Annoucement Trailer E3 2017

Được Ubisoft Singapore phát triển, trong Skull and Bones sẽ chỉ có những màn lái tàu đối mặt lại những băng nhóm cướp biển khác do những người chơi khác điều khiển. Bạn có thể chơi solo, cũng có thể chơi cùng bạn bè, mỗi người điều khiển một con tàu chiến với thuyền viên, đại bác, mọi thứ y hệt như một con tàu thật ở thế kỷ 16 vậy.

Skull and Bones - PvP Loot Hunt Gameplay

Thậm chí ở chế độ chơi PvP, bạn cùng 4 người đồng đội khác sẽ phải đối mặt với 5 đối thủ khác trong chế độ Loot Hunt, với phe giành chiến thắng sẽ nhận được số lượng vàng rất hời, xứng đáng với công sức mà bạn cùng đồng đội bỏ ra. Dĩ nhiên, cách chơi cũng cực kỳ tự do. Nếu thích bạn có thể chơi kiểu cục súc, tông thẳng tàu vào đối phương như những tanker đích thực, hoặc nếu tinh tế và kỹ năng cao, bạn hoàn toàn có thể đứng ở ngoài bắn đại bác vào giữa chiến trường để "cấu máu" địch. Chiến thuật là vô tận, nhưng mục tiêu thì chỉ có một mà thôi.

Dự kiến, Skull and Bones sẽ chính thức ra mắt vào mùa thu năm 2018 tới trên PS4, Xbox One và PC.