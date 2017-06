Xuất hiện tựa game đua xe chẳng khác gì GTA V: Đủ hết ô tô, xe máy, xe tải, máy bay...

Có thể khẳng định rằng, The Crew 2 có thể sánh được với GTA V nếu chỉ nói đến khía cạnh đua xe nhờ chiều sâu của game

Ít phút trước đây tại sự kiện họp báo của mình tại E3 2017, Ubisoft đã chính thức giới thiệu hậu bản của tựa game online đua xe cực ấn tượng The Crew. Điều gây bất ngờ cho cộng đồng game thủ không đơn giản chỉ là đồ họa cực kỳ ấn tượng của The Crew 2, mà trong phần 2 này, không chỉ những cỗ xe 4 bánh tốc độ xé gió, mà giờ đây, bất kỳ phương tiện nào có động cơ đều sẽ được đem vào các cuộc đua đường phố nảy lửa:

The Crew 2 - E3 2017 Trailer

The Crew là tựa game đua xe thiết kế theo phong cách thế giới mở, nơi người chơi có thể tham gia vào những cuộc đua ngoài vòng pháp luật cùng bạn bè hoặc các đồng đội máy do AI điều khiển. Game khuyến khích gamer phối hợp với nhau theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời bản đồ trong game được thiết kế cho phép các quái xế có thể hoàn toàn tự do lái xe đi bất cứ địa điểm nào mình muốn.

Trong The Crew 2, có thể nói rằng, thứ thay đổi lớn nhất chỉ là số lượng và chủng loại phương tiện mà bạn được sử dụng mà thôi, còn lại những chi tiết như lái xe phong cách casual, độ xe, nâng cấp đều chỉ được hoàn thiện hơn so với phiên bản đầu tiên mà thôi.

The Crew 2: E3 2017 Motorsports Gameplay

Người chơi có thể độ xe theo ý thích không chỉ những bộ phận bên trong mà cả những chi tiết bên ngoài như mâm xe, cụm đèn trước/sau, gương, bumper, cánh gió... Dòng Need for Speed Underground từng một thời làm mưa làm gió cũng nhờ vào yếu tố này, và trong khi EA vẫn một mực từ chối ý thích của fan hâm mộ thì rõ ràng Ubisoft đã rất khôn ngoan khi áp dụng nó trong The Crew.

Có thể khẳng định rằng, The Crew 2 có thể sánh được với GTA V nếu chỉ nói đến khía cạnh đua xe thay vì hành động điên cuồng như tựa game của Rockstar. Ngoài đời thực có những phương tiện gì, thì bạn có thể đua chúng, nâng cấp chúng theo từng giải đua khác nhau trong game. Những địa danh có thật, những chiếc xe có thật trong The Crew 2 sẽ khiến game thủ phải cảm thấy ấn tượng vì chiều sâu mà Ubisoft tạo ra cho tựa game của họ, thay vì một phiên bản The Crew đầy tiếc nuối vài năm trước.

Dự kiến, The Crew 2 sẽ ra mắt cộng đồng game thủ vào đầu năm 2018 tới trên PS4, Xbox One và PC.