Hai cha con cầm đầu băng trộm đường sông ở miền Tây

Tổ chức cho cha ruột cùng nhiều người trộm vỏ máy trên sông, Giang bỏ trốn suốt 13 năm khi đường dây bị triệt phá.

Giang thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi bị bắt. Ảnh: CA.

Công an tỉnh Cà Mau ngày 12/6 bàn giao Lương Văn Giang (35 tuổi, ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) cho Công an huyện U Minh điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, 13 năm trước, Giang lập băng trộm vỏ máy trên các tuyến sông ở Cà Mau, giao cho cha ruột Lương Văn Đáng chỉ huy.

Băng trộm của hai cha con có 8 người, hoạt động trong thời gian dài, vào cuối tháng 3/2004 thì bị triệt phá.

Cảnh sát đã bắt giữ 5 người, riêng cha con Giang và Nguyễn Văn Lịa bỏ trốn.

Để tránh sự truy bắt, Giang theo các tàu đánh bắt rồi thay tên đổi họ, sau đó đăng ký thường trú tại thị trấn Hòa Bình (Bạc Liêu), hành nghề mua bán hải sản cho đến khi bị bắt hồi tuần trước.

Hai người còn lại trong băng nhóm của Giang đang bị truy bắt.

Phúc Hưng