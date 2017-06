Xuất hiện bức vẽ Fury Ghost đẹp như Photoshop khiến cộng đồng Đột Kích tranh cãi nảy lửa

Cuộc thi “Họa sĩ đa tài” của Cộng Đồng Đột Kích đang nóng lên từng ngày với rất nhiều bức vẽ “đỉnh” tham gia dự thi.

Cuộc thi “Họa sĩ đa tài” của cộng đồng Đột Kích đang nóng lên từng ngày với rất nhiều bức vẽ “đỉnh” tham gia dự thi, nổi bật nhất là bức vẽ Fury Ghost tuyệt đẹp của An Chi Diệc khiến nhiều người nghi ngờ có sử dụng phần mềm vẽ.

Như chúng tôi đã đưa tin, group Cộng Đồng Đột Kích những ngày hôm nay đang tràn ngập các tác phẩm vẽ tay về game với sự kiện “Họa sĩ đa tài”, được tổ chức từ ngày 10/6/2017 đến 25/6/2017. Tuy mới chỉ khởi động được 2 ngày thi, thế nhưng “Họa sĩ đa tài” đã khiến cả cộng đồng Đột Kích xôn xao khi xuất hiện rất nhiều những bức vẽ tuyệt đẹp không khác gì hình ảnh trong game. Nổi bật nhất những ngày qua có lẽ là bức tranh vẽ nhân vật Fury Ghost của bạn An Chi Diệc. Sau gần 24 giờ ra mắt, bức họa của An Chi Diệc đã nhận được hơn 3000 like và hàng trăm comment khen ngợi, thán phục.

Bài dự thi của An Chi Diệc – nhân vật Fury Ghost

Tuy nhiên, ngoài những lời ngợi khen thì An Chi Diệc đã phải nhận rất nhiều những lời bình phẩm đầy nghi hoặc, cáo buộc người chơi này đã sử dụng photoshop hoặc 1 phần mềm nào đó để biến bức tranh mẫu của Fury Ghost thành… bức vẽ chì của mình.

Những comment nghi ngờ tính trung thực của bức vẽ

Phản bác lại những người nghi ngờ mình, An Chi Diệc đã ngay lập tức công bố từng giai đoạn hoàn thành bức vẽ Fury Ghost, từ bước phác thảo cho đến khi lên chì, đánh bóng nhân vật Fury Ghost nữ.

Chưa hết, để “thỏa mãn” những người chê bai khó tính, An Chi Diệc còn đăng tải video “review” bức vẽ của mình ở nhiều góc độ, để chứng minh đó là bức vẽ chì 100%. Quan sát kỹ trên clip thì ta có thể thấy bức vẽ có độ bóng đặc trưng do đánh chì nhiều lớp, chắc chắn không phải là sản phẩm của cộng nghệ mà được vẽ bằng tay. Ngoài ra thì độ cao của nhân vật trong bản vẽ của An Chi Diệc (nam nữ cao gần bằng nhau) khác với bản gốc của NPH (trong tranh gốc thì Fury Ghost nam cao hơn hẳn nữ).

An Chi Diệc đăng tải clip review chính bức vẽ của mình để chứng minh nó là sản phẩm vẽ tay thật 100%

Sau khi chiêm ngưỡng bức họa Fury Ghost, nhiều người cho rằng BTC của cuộc thi nên trao luôn giải nhất cho An Chi Diệc. Thế nhưng cuộc thi mới chỉ bắt đầu, vẫn còn rất nhiều “cao thủ” khác trong làng “hội họa đột kích” chưa ra tay. Ứng cử viên cho ngôi vị quán quân của cuộc thi, ngoài An Chi Diệc thì có thể kể đến những cái tên đã rất quen thuộc như Mèo Dubstep hay Bùi Anh An… Và mới đây thì Mèo Dubstep cũng đã “nhá hàng” bài thi của mình – nhân vật Venus Special được vẽ bằng chì màu, đang trong giai đoạn lên màu cực đẹp.

Mèo Dubstep nhá hàng bài thi, hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm của An Chi Diệc

Cuộc thi “Họa sĩ đa tài” của Cộng Đồng Đột Kích vẫn còn kéo dài gần 2 tuần nữa. Chắc chắn ngoài An Chi Diệc thì sẽ vẫn còn nhiều những game thủ khác có tài năng hội họa đỉnh cao, sẵn sàng trình làng những tuyệt phẩm nhằm giành lấy ngôi vị quán quân của cuộc thi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bức vẽ đỉnh và độc đáo nhất đến tay bạn đọc!