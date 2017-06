Tiết lộ khả năng “chăn gối” của phụ nữ qua đặc điểm vóc dáng cơ thể

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến đời sống tình dục của bạn. Từ các vấn đề sức khỏe, kinh nghiệm cá nhân cho đến người bạn chung giường. Giờ đây, theo những nghiên cứu khoa học thì ngay cả hình dáng cơ thể cũng có thể quyết định đến chất lượng cuộc sống chăn gối của một người.

Phụ nữ có đường cong gợi cảm

Những phụ nữ có thân hình đồng hồ cát gợi cảm thường có khả năng thú hút đàn ông nhiều hơn. Một nghiên cứu của Đại học Leeds phát hiện ra rằng, phụ nữ có hông lớn thường có khuynh hướng cuồng nhiệt với tình dục, cởi mở và sẵn sàng thử nghiệm cái mới. Lí do mà các nhà khoa học đưa ra là do về mặt sinh học, hông lớn tượng trưng cho khả năng sinh đẻ, vì vậy phụ nữ có hông lớn sẽ có bản năng tình dục tự nhiên mạnh mẽ hơn.

Ảnh: Internet

Phụ nữ có thân hình mũm mĩm

Theo nhà khoa học James Watson – người từng đoạt giải Nobel về di truyền chỉ ra rằng, phụ nữ mũm mĩm tận hưởng chuyện tình dục nhiều hơn phụ nữ gầy. Các nhà khoa học cũng tin rằng, lớp mỡ trên cơ thể phụ nữ tỉ lệ thuận với khả năng chăn gối của họ, lí do là vì chất béo trong cơ thể thúc đẩy sản xuất endorphin, chính là hormone kích thích ham muốn tình dục. Phụ nữ có vòng 3 nẩy nở cũng được xem là có tố chất của một người mẹ, người vợ lí tưởng.

Phụ nữ gầy

Những người phụ nữ gầy không có được sự thúc đẩy của endorphin nên ham muốn tình dục thấp hơn. Tuy nhiên, theo khảo sát thì cánh mày râu tiết lộ rằng họ cảm thấy mình “phô diễn kỹ thuật” tốt hơn với những người phụ nữ có vòng eo thon nhỏ, đồng thời vòng 3 gầy cũng được xem là điểm thu hút đặc biệt.

Ảnh: Internet

Phụ nữ ngực nhỏ

Mặc dù phụ nữ ai cũng muốn có bộ ngực đầy đặn nhưng thực chất thì bộ ngực nhỏ nhắn sẽ giúp bạn thăng hoa dễ dàng hơn, tận hưởng chuyện ái ân thỏa mãn hơn. Lí do là ngực nhỏ nhạy cảm hơn so với bộ ngực đồ sộ, chính vì vậy họ dễ bị kích thích ngay từ màn dạo đầu.

Phụ nữ ngực lớn

Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy phụ nữ có bộ ngực lớn thông minh hơn những người phụ nữ có bộ ngực nhỏ. Do đó, mặc dù bộ ngực to khiến họ ít sự nhạy cảm hơn so với bộ ngực nhỏ nhưng là người thông minh nên họ hoàn toàn có thể biết làm thế nào để có được thứ mình muốn khi quan hệ tình dục. Ngoài ra, ngực lớn có thể giúp bạn “thanh lọc” được những đối tượng kết hôn hay vui đùa qua đường, bởi khảo sát cũng phát hiện ra rằng, chỉ những đàn ông có ý muốn kết hôn và sinh con mới bị thu hút bởi bộ ngực lớn.

Ảnh: Internet

Phụ nữ với chiều cao khiêm tốn

Bạn có thể tự ti với chiều cao của mình, nhưng đừng vội thất vọng vì đó cũng chính là lợi thế của bạn trong đời sống chăn gối đấy. Các nhà nghiên cứu cho biết, những người thấp bé có trọng tâm thấp hơn nên có khả năng giữ thăng bằng rất tốt. Đây sẽ là những người có khả năng ứng biến linh hoạt trong các tư thế và địa hình do vậy họ có thể tận hưởng cuộc sống tình dục rất đa dạng, có nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Phụ nữ cao, chân dài

Những phụ nữ cao ráo với đôi chân dài miên man có thể thu hút ánh nhìn của đàn ông, khiến cho nhiều người ganh tị. Theo các nghiên cứu khoa học, chân dài biểu thị cho một cơ thể khỏe mạnh, tuy nhiên, nếu chân quá dài thì lại trở thành một bất lợi khi ở trên giường bởi họ không đủ khéo léo, dẻo dai. Đôi chân dài cũng làm cho việc xử lí các tư thế trở nên khó khăn hơn, dễ bị mỏi, đôi lúc còn có thể gặp tình huống khó xử nếu người đàn ông thấp hơn mình quá nhiều.

(Tổng hợp)