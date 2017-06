[Tổng hợp E3 2017 – Ngày 12/6] Hàng loạt bom tấn đồng loạt phát nổ

Trong ngày hôm nay 12/6, tại các sự kiện bên lề của E3 2017, đã diễn ra hai buổi họp báo lớn của Microsoft Studios và Bethasda Softworks.

Trong ngày hôm nay 12/6, tại các sự kiện bên lề của E3 2017, đã diễn ra hai buổi họp báo lớn của Microsoft Studios và Bethasda Softworks. Tại đây, thông tin về nhiều tựa game bom tấn đã được hé lộ trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu game thủ trên toàn thế giới. Sau đây, mới các bạn đến với những sự kiện quan trọng nhất.

- Xbox One X chính thức xuất hiện

- Metro: Exodus phát hành vào đầu năm 2018

-Assassin's Creed: Origins tung trailer mãn nhãn, ấn định ngày phát hành vào 27/10/2017

- State of Decay 2 tung trailer

- Sea of Thieves tung trailer

- Life is Strange: Before the Storm ấn định ngày ra mắt trong tháng 8/2017

- Crackdown 3 ấn định ngày ra mắt vào 7/11/2017

- The Evil Within 2 ấn định ngày ra mắt vào 13/10/2017

- Quake Champions tung giải đấu 1 triệu USD

- Wolfenstein II: The New Colossus ấn định ngày phát hành 27/10/2017

- Dissidia Final Fantasy NT tung trailer dài 15 phút

- Dragon Ball Fighter Z tung trailer hé lộ gameplay 3vs3

Được biết, Electronic Entertainment Expo, hay còn được gọi với cái tên E3, là hội chợ game thường niên diễn ra hàng năm. Bắt đầu lần đầu tiên vào năm 1995, trong hơn hai thập kỷ tồn tại và phát triển, E3 luôn được xem như ngày hội lớn nhất của ngành công nghiệp game thế giới.

Tại sự kiện năm nay, E3 2017 sẽ được diễn ra trong 3 ngày từ 13/6 đến 15/6. Trước đó, từ ngày 11/6 đến 13/6, các buổi họp báo của những hãng game lớn sẽ lần lượt được diễn ra. Với sự tham dự của nhiều gương mặt tên tuổi, sự kiện hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ nhiều trải nghiệm tuyệt vời cùng những tựa game “hot” nhất hiện nay trên thị trường thế giới.