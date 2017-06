Top những tựa game siêu khó mà chỉ có 1% người chơi có thể “phá đảo” thành công (phần 2)

Với những tựa game này, người chơi phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn thì mới có thể phá đảo được.

8) Guitar Hero

Nét hấp dẫn nhất của Guitar Hero chính là ở tay game đi kèm độc đáo, được thiết kế như một cần đàn ghita với năm khuông bấm và một nút bấm ở bên sườn. Game có rất nhiều bài hát và thực sự là bộ sưu tập độc đáo chưa từng có trong thế giới video game. Người chơi có thể bắt đầu bằng những bản nhạc quen thuộc, dễ dàng cho đến những liên khúc vô cùng khó khăn và phức tạp. Nói chung, để làm quen với game thì không khó nhưng để thành thạo và “làm trùm” trong game thì là điều không đơn giản chút nào.

9) Faster Than Light

Faster than Light là một tựa game mô phỏng 2D với hệ thống chiến đấu ngẫu nhiên giống như các tựa game RPG trước đây, tuy nhiên được áp dụng vào một khung cảnh khoa học viễn tưởng với những chiến hạm không gian. Nhiệm vụ của bạn không phải là điều khiển chiếc chiến hạm mà là đưa ra những mệnh lệnh, quyết định cho cả phi hành đoàn để vượt qua các thử thách của game.

Các trận chiến trong Faster Than Light diễn ra ngẫu nhiên, do đó bạn có thể phải đối đầu với vài chiến hạm liên tiếp trong chưa đầy vài phút ngay ở mức độ dễ nhất, đôi khi sẽ làm người chơi "khó thở" trước diễn biến khá nhanh của game. Sẽ không ít lần chiến hạm của bạn bị tiêu diệt do một phút lơ là mất cảnh giác, và bạn sẽ phải bắt đầu lại cuộc hành trình từ đầu.

10) Dark Souls 3

Dark Souls 3 là tựa game nhập vai hành động được phát hành cho Xbox One, PS 4 và PC; trong đó, người chơi sẽ bước vào một thế giới gothic kỳ bí để chiến đấu chống lại những thế lực hắc ám, bạo tàn. Bảy năm kể từ sự ra đời của Souls Demon, Dark Souls 3 đã là phiên bản thứ 4 trong seri nổi tiếng Souls game của hãng From Software.

Với một tựa game hardcore có độ khó được đẩy lên cao độ như Dark Souls, ý nghĩa của chiến thắng sau khi đánh bại một con boss tại đây không giống như bất cứ điều gì bạn từng trải nghiệm trong các trò chơi khác. Đôi khi bạn chỉ muốn đập vỡ chiếc tay cầm sau khi chết 15 lần liên tiếp trong một màn chơi. Nhưng rồi sau đó lại la hét ầm nhà và nhảy cẫng lên như một đứa trẻ sau khi có được chiến thắng trong lần thử thứ 16. Đó đơn giản là Dark Souls.

11) Battletoads

Battletoads là một tựa game nổi tiếng vì độ khó kinh khủng của nó, ngay cả khi game được phát hành ở thời kì mà hầu hết các trò chơi đều không dễ chút nào. Bạn điều khiển một chiến binh ếch vượt qua nhiều chướng ngại vật và kẻ thù trên hành trình giải cứu công chúa Angelica đang bị giam giữ.

So sánh với những tựa game indie dạng đi cảnh hay "beat them up" ngày nay, nếu bỏ qua hạn chế về đồ họa và âm thanh thì Battletoads vẫn là một tựa game chơi khá ổn nếu như bạn đã quen với việc chết lên chết xuống liên tục.

12) Mega Man 9

Mega Man luôn được biết đến là một game đầy thử thách thử thách. Nhưng trong bản thứ 9 của series này, người chơi thật sự cảm nhận được "địa ngục trần gian". Lý do cho độ khó quá cao của Mega Man 9 là nhà sản xuất Keinji Inafune đã cố tình làm nản chí game thủ và tạo ra những màn chơi gần như không thể hoàn thành. Trong thời đại game luôn tìm cách làm hài lòng người chơi với chế độ chơi vô số "mạng" và những bình máu xuất hiện khá nhiều, Mega Man 9 đã chọn cách đi ngược lại.

Cũng giống như các tựa game khác trong series Mega Man, người chơi sẽ mất mạng khá dễ dàng và những con trùm thì ngày càng mạnh. Do đó, đây không phải là tựa game dành cho những người yếu tim hay tâm lý kém, và chỉ có những cao thủ với phản xạ cực nhạy và cái đầu vô cùng tỉnh táo mới có thể hoàn thành Mega Man 9.

13) Super Ghouls n’ Ghosts

Điểm khác thường của Super Ghouls'n Ghosts là mỗi khi người chơi quyết định nhảy lên không trung, họ không thể biết được cú nhảy sẽ đưa mình đến đâu. Và trong một game mà người chơi phải nhảy rất nhiều như thế này thì việc đáp xuống một vùng đầy ắp những kẻ địch không phải là chuyện lạ. Ngoài ra, những điểm checkpoint trong game ở rất xa nhau, và nhiều người chơi có thể cố gắng đến hàng giờ để rồi vẫn xuất phát tại điểm ban đầu.

14) Mike Tyson’s Punch Out!

Mike Tyson, cái tên đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới vì những cú đấm ngàn cân và khả năng chiến đấu tuyệt vời. Như một biểu tượng của sức mạnh loài người, Mike Tyson đã trở thành cảm hứng cho tựa game đối kháng Punch Out.

Ra đời năm 1987, Punch Out là tựa game thể thao mô phòng về môn quyền anh. Sau khi vượt qua hết tất cả đối thủ tại vòng loại, nhiệm vụ của bạn là phải hạ gục được Mike Tyson trong trận đấu cuối cùng. Ở thời điểm đó, Mike Tyson vẫn đang ở trên đỉnh cao phong độ và là tượng đài bất khả chiến bại của làng quyền anh thế giới. Chính vì lẽ đó, việc hạ gục được tay đấm huyền thoai này (dù chỉ là trong game) vẫn là niềm mơ ước của thế hệ game thủ lúc bấy giờ.