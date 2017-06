Bộ trưởng GTVT: Trình Chính phủ xem xét việc lấy đất sân golf để mở rộng sân bay

Bên hành lang Quốc hội chiều 12/6, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa cho biết,câu chuyện có lấy lại đất sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ việc nâng cấp, mở rộng sân bay hay không sẽ được đưa ra Chính phủ thảo luận, giải quyết.

Chiều muộn ngày 12/6, Thường trực Chính phủ sẽ họp xem xét cụ thể về vấn đề này. Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa mong dư luận bình tĩnh, chờ đợi để có những đánh giá thấu đáo về chuyện này.

Về quan điểm của Bộ GTVT, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, Thứ trưởng Lê Đình Thọ (người phụ trách lĩnh vực hàng không) đã có những phát biểu rõ ràng.

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa.

Cụ thể, theo lãnh đạo Bộ GTVT, phương án sử dụng đất sân golf để cải tạo, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất đã được tính tới, trong số 7 phương án quy hoạch điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được lập (Công ty Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không – Bộ Quốc phòng (ADCC) là đơn vị được giao lập quy hoạch này - PV). Các phương án quy hoạc đều nêu rõ các ưu, nhược điểm.

Theo đó, phần đất sân golf đã được tính đến rất kỹ càng khi rà soát, nghiên cứu lên các phương án điều chỉnh quy hoạch.

Thực tế, với bài toán nâng công suất khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất lên khoảng 45 triệu hành

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng khẳng định việc lựa chọn ADCC là đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoàn toàn khách quan. ADCC là đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu về cảng hàng không sân bay tại Việt Nam. Ngoài việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch theo quy định của pháp luật, để đảm bảo khách quan, hiệu quả, Bộ GTVT đã chỉ đạo phải có thêm một tư vấn độc lập khác ngoài quân đội để thẩm tra việc lập quy hoạch của ADCC.

khách/năm , trong 7 phương án quy hoạch được tư vấn đề xuất, có tới 4 phương án đã tính tới việc sử dụng đất sân golf để làm đường cất, hạ cánh thứ 3 và các công trình phụ trợ.

Trước đó, trong các cuộc họp về việc “cấp cứu” sân bay Tân Sơn Nhất do lãnh đạo Chính phủ (Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng) chủ trì, từng phương án cũng được báo cáo cụ thể.

Phương án 1: đề xuất xây dựng mới 1 đường cất hạ cánh phía Bắc (khu vực sân golf) và xây dựng 2 nhà ga mới và các công trình phụ trợ nằm trên khu vực đất sân golf. Đây là phương án đã được tư vấn Nhật Bản nghiên cứu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sân bay quốc tế Long Thành, với tổng mức đầu tư hơn 201.000 tỷ đồng, phải giải phóng mặt bằng 616 ha, khả năng ảnh hưởng khoảng 140.000 hộ dân

Phương án 2, nghiên cứu xây dựng mới đường cất hạ cánh số 3 về phía Bắc và hoàn chỉnh hệ thống đường lăn, sân đỗ, khu dịch vụ kỹ thuật và nhà ga hành khách với 3 kịch bản khác nhau (phương án 2A, 2B, 2C, khác nhau chủ yếu về khoảng cách giữa đường cất hạ cánh số 3 đến đường cất hạ cánh số 2 hiện có tại Tân Sơn Nhất để giảm thiểu diện tích và chi phí giải phóng mặt bằng), có tổng mức đầu tư dao động từ 100.000 -187.000 tỷ đồng, giải phóng từ 25.400-68.000 hộ dân.

Lãnh đạo Bộ GTVT giải thích, điểm chung của các phương án này là đều có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, số hộ dân phải giải tỏa nhiều nên kinh phí triển khai sẽ rất tốn kém, thời gian xây dựng kéo dài và ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Theo đó, không có chuyện làm đường băng thứ 3 tại Tân Sơn Nhất mà không phải giải tỏa nhà dân.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng phủ nhận phương án đề xuất là xây dựng đường băng dài 2.600m tại phần đất của sân golf để khai thác những máy bay cỡ trung, như mô hình sân bay Narita (Nhật Bản) hay sân bay Sydney (Úc) mà một số chuyên gia đưa ra vì theo tính toán, phương án này vẫn phải giải phóng nhà dân và đơn vị quân đội (tương ứng với phương án 2B).

Lý do được đưa ra là, làm thêm đường băng 2.600m không chỉ đơn thuần là làm mỗi đường băng này mà còn cần thêm chiều dài để bố trí các dải bảo hiểm và các hệ thống đèn tiếp cận. Đây là những điều kiện tối thiểu để cất, hạ cánh cả ban ngày lẫn ban đêm. Chưa kể là đường băng còn phải đảm bảo an toàn độ cao tĩnh không theo tiêu chuẩn cho phép. Các công trình nào có độ cao vượt quá quy định tĩnh không đều buộc phải xử lý để đảm bảo an toàn cất hạ cánh. Như vậy, cần tổng cộng chiều dài khoảng 4.000m để xây dựng đường băng 2.600m.

Từ những phân tích này, lãnh đạo Bộ GTVT xác nhận phương án 3 do ADCC đưa ra là khả thi, có nhiều ưu điểm nhất. Đây là phương án xây dựng đường lăn song song và các đường lăn nối giữa đường cất hạ cánh và sân đỗ; xây dựng đường lăn thoát nhanh và đường lăn song song giữa hai đường cất hạ cánh; cải tạo đường cất hạ cánh phía Bắc hiện nay; xây dựng nhà ga lưỡng dụng T3, công suất 10 triệu hành khách/năm, xây dựng nhà ga hành khách T4, công suất 10 triệu khách/năm ở khu vực phía nam sân bay hiện nay.

Phương án này, theo lãnh đạo Bộ GTVT, đáp ứng được yêu cầu nâng năng lực khai thác tại Tân Sơn Nhất lên mức 43-45 triệu hành khách/năm mà lại có thời gian thực hiện quy hoạch nhanh nhất (2 - 3 năm), kinh phí thấp nhất (ước khoảng 16.000 tỷ đồng) và diện tích đất quốc phòng phải chuyển đổi là ít nhất (12,54ha).

Như vậy, phương án này không ảnh hưởng đến người dân, tốn kém ít nhất, xây dựng nhanh nhất và đáp ứng yêu cầu của Chính phủ và người dân là nhanh chóng giải quyết vấn đề ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Phương án này được cho là cũng rất thuận lợi để triển khai vì vừa qua, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 21ha đất tại phía bắc sân bay cho Bộ GTVT, có thể xây thêm 29 vị trí đỗ máy bay dân dụng tại đây.

