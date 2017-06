Wolfenstein II: The New Colossus - Sẽ thế nào nếu Mỹ thua Thế chiến thứ 2?

Có vẻ như, trong đoạn trailer mới toanh của Wolfenstein II: The New Colossus cho chúng ta thấy, mọi thứ anh chàng B.J làm trong phần 1 đều là... công cốc

Trong Wolfenstein: The New Order, bạn lại tiếp tục đóng vai "khắc tinh của Nazi" - anh chàng William B.J Blazkowicz. Cuộc phiêu lần này không giống trước đây, bạn sẽ được đến thăm thế giới những năm 1960 khi phát xít Đức đã chiến thắng Thế Chiến Thứ 2 và chinh phục toàn bộ thế giới. Bối cảnh của game được tưởng tượng một cách hoàn toàn mới và có thể khiên fan hâm mộ gạo cội của Wolfenstein không khỏi nghi ngờ. Nhưng Machine Games đã xóa tan những sự ngờ vực đó và khắc họa tốt thế giới đầy bạo tàn và chế độ độc tài ác độc của Nazi.

Wolfenstein II: The New Colossus – E3 2017

Trong cuộc họp báo của Bethesda tại E3 2017 diễn ra cách đây ít giờ đồng hồ, Wolfenstein II: The New Colossus, phiên bản mới nhất của series game hành động có bề dày lịch sử đã được giới thiệu. Lấy bối cảnh ngay sau The New Order ra mắt năm 2014 và The Old Blood, bản DLC lấy bối cảnh trước đó, The New Colossus đưa người chơi tiếp tục khám phá cuộc phiêu lưu của B.J Blazkowicz. Kết thúc The New Order, B.J phá hủy được căn cứ của Đức Quốc Xã dưới sự chỉ huy của Wilhelm Strasse, một gã trùm phát xít khát máu, thế nhưng quả lựu đạn của Strasse đã khiến B.J bị thương nặng, và ở cuối game chúng ta không biết kết cục của anh chàng chiến binh quả cảm này như thế nào.

Trong đoạn trailer đầu tiên của Wolfenstein II: The New Colossus, B.J cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn hôn mê và ngay lập tức nhận ra, Irene Engel, mụ sỹ quan ác quỷ ở phần 1 vẫn còn sống và đã tìm thấy anh. Game bắt đầu đem người chơi đến với bối cảnh những năm 60 của thế kỷ XX, nhưng với một phong cách hoàn toàn khác. Nước Mỹ không còn là đất nước tự do nữa, mà phải sống dưới ách cai trị của Đức quốc xã.

Có nhiều khả năng, B.J sẽ không chỉ chiến đấu tại nước Mỹ mà còn cả ở châu Âu nữa. Anh sẽ được gặp nhiều nhân vật mới, những thành viên kháng chiến, với đủ những niềm tin khác nhau. Có thể nói rằng, ZeniMax Sweden AB có khiếu hài hước rất quái dị khi cho một gã sỹ quan Nazi nói chuyện với thành viên tổ chức phân biệt chủng tộc KKK ở trong quán nước, hay thậm chí là hai con người ngồi cãi nhau về ý thức hệ cùng niềm tin như những quý ông, giữa lúc đang phải chống lại cả trung đoàn quân Phát xít!

Về gameplay, nhiều khả năng The New Colossus sẽ không khác nhiều so với The New Order. Nhiều màn chơi trong Wolfenstein: The New Order cho người chơi được lựa chọn giữa hai phong cách chơi ẩn nấp và càn quét. Sự thay đổi này mang đến cảm giác tự chủ trong việc điều khiển tốc độ chơi cho phù hợp với sở thích của bạn. Một số màn chơi sẽ cố tình ép vào những trận đấu súng khốc liệt khiến game có được sự cao trào cần thiết để người chơi tránh cảm giác buồn chán.

Đương nhiên, mặt trái của yếu tố này là việc người chơi sẽ không có khả năng chơi theo phong cách ẩn nấp từ đầu cho đến hết game. Công bằng mà nói, Wolfenstein chưa bao giờ nổi tiếng nhờ lối chơi lén lút như Dishonored hay Splinter Cell, chính vì thế việc thêm vào những trường đoạn đấu súng bắt buộc đã giúp duy trì được phong cách đặc trưng của series.

Dự kiến, Wolfenstein II: The New Colossus sẽ chính thức ra mắt vào ngày 27/10/2017 tới trên cả ba nền tảng Xbox One, PS4 và PC.