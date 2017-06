Người nhắn tin khủng bố chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đối mặt án 7 năm tù

Giữa tháng 3, UBND Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra các cá nhân từ Trung ương đến địa phương đứng ra bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh sau khi tỉnh này kiến nghị dừng khai thác cát trên sông Cầu. Theo UBND tỉnh, quá trình triển khai dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu xảy ra việc lợi dụng khai thác cát trái phép. Hậu quả làm sạt lở bờ sông, buộc tỉnh phải bố trí 30 tỷ đồng xử lý. Với những kiến nghị trên, nhiều lãnh đạo tỉnh bị khủng bố, trong đó có Chủ tịch tỉnh và Giám đốc công an. Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc điều tra.