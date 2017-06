8 game nhập vai phương Tây cực đáng trải nghiệm trên Android

Việc trải nghiệm một game nhập vai phương Tây đem lại cảm giác gần với “chơi game” hơn khi người chơi có được nhiều hướng phát triển, tương tác, đi đến nhiều kết cục khác nhau chứ không phải là một kết cục duy nhất.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Game ban đầu được xây dựng và phát triển bởi Bioware, với cốt truyện xoay quanh thế giới của bộ phim cùng tên. Trong Star Wars: Knights of the Old Republic, bạn sẽ vào vai một Jedi trên phi thuyền đang bị tấn công và vừa mới tỉnh dậy. Sau khi chiến đấu, bạn thoát được nhưng lại bị lạc vào 1 hành tinh xa lạ.

Người chơi sẽ phải tìm cách cứu Jedi bằng cách tập hợp 1 nhóm các chiến binh trước khi nơi đó bị hủy diệt. Bạn sẽ điều khiển 1 nhân vật tùy ý và nhập vai vào Jedi để tham gia vào cuộc đấu tranh với tên trùm Sith độc ác. Người chơi có thể điều khiển game thật dễ dàng bằng màn hình cảm ứng hoặc tay cầm HID. Bên cạnh đó, trò chơi còn được thiết kế với độ phân giải cao và chi tiết sắc nét.

Chuyến phiêu lưu với Jedi là một câu chuyện khá dài, đó là một trải nghiệm tuyệt vời cho cho những ai nghiền game trên di động.

Baldur's Gate II Enhanced Edition

Không chỉ là một game offline, Baldur's Gate còn là một dòng game nhập vai chặt chém khá nổi tiếng kể từ hệ máy PC cho tới các thiết bị game cầm tay. Mang phong cách giống với Diablo, Baldur's Gate vẫn giữ nguyên những đặc trưng của mình qua nhiều phiên bản và Baldur's Gate II Enhanced Edition trên mobile cũng không phải ngoại lệ.

Trong bản mobile này, người chơi sẽ lập ra một nhóm người hùng, đào tẩu khỏi hang ổ của phù thủy ma Irenicus và phiêu bạt trong một thế giới rộng lớn. Mục đích cuối cùng là mang đến sự phán xét công lý cho những kẻ xấu xa.

Planescape torment

Nhắc đến game nhập vai lấy cốt truyện làm trọng không thể không nhắc đến xuất phẩm đậm chất trí tuệ đến từ Black Isle Studios - Planescape torment. Thật vậy, cốt truyện của game tuy dựa trên thế giới Dungeons & Dragons nhưng lại diễn ra ở những thế giới song song vô cùng phức tạp, đậm chất hàn lâm và triết lý sâu sắc, đủ làm “đau đầu nhức óc” bất kì game thủ nào.

Bạn sẽ vào vai nhân vật chính The Nameless One trong hành trình tìm lại kí ức bị mất và giải đáp câu hỏi về sự bất tử của bản thân. Cốt truyện của Planescape torment phụ thuộc rất lớn vào khía cạnh hội thoại, những cuộc nói chuyện này sẽ giúp phát triển kĩ năng cho nhân vật cũng như thay đổi hoàn toàn diễn tiến của game.

Tuy nhiên, có lẽ vì quá phức tạp, thiên về visual novel (tiểu thuyết tương tác) hơn là một trò chơi nhập vai nên doanh thu của Planescape torment phải chịu thất bại nặng nề mặc cho giới game thủ “hardcore” hết lời ca tụng. Dù sao đi nữa thì khi nhắc đến một tựa game nhập vai có cốt truyện xếp vào hàng kinh điển, người ta không thể nào quên Planescape torment.

Titan Quest

Titan Quest là game mobile nhập vai vô cùng hấp dẫn, trò chơi sẽ đưa người chơi nhập vai một vị anh hùng phiêu lưu qua không gian huyền bí của Hy Lạp, Ai Cập và Châu Á cổ đại để chiến đấu chống lại nhiều loại quái vật thần thoại trong truyền thuyết. Titan Quest còn mang tới những quái thú mang tính biểu tượng đặc trưng như Harpy, Nhân Mã hay thậm chí là cả loài bọ cạp khổng lồ cũng như sự góp mặt của những vị thần Hy Lạp cổ đại như Prometheus và Hades.

Thừa hưởng những tinh hoa cốt lõi của đàn anh Diablo, Titan Quest còn mang đến cho game thủ những trải nghiệm mới mà họ chưa thể có được. Với lối chơi đỉnh cao và độc đáo, game mobile này sớm tạo nên một thế lực hoàn toàn mới trong làng ARPG, thậm chí còn có thể có cơ hội lật đổ sự thống trị của huyền thoại Diablo cũng không chừng.

Phong cách gameplay của Titan Quest gần tương tự với Diablo nhưng tuy nhiên, tính hành động trong Titan Quest đã được đẩy lên cao hơn, mang đến những trận “săn boss” vô cùng hoành tráng. Bên cạnh đó, một khi đã đi đủ xa, hệ thống skill đa đạng với hiệu ứng tuyệt vời sẽ càng khiến cho game thủ khó lòng rời mắt khỏi màn hình khi mải mê chọn thêm nhánh phát triển mới cho nhân vật.

The Bard’s Tale

Nếu bạn đã từng chơi qua hai game bên hệ console: Baldurs Gate: Dark Alliance và Champions of Norrath, bạn dễ dàng nhận ra The Bard’s Tale có phong cách na ná. Cũng phải thôi, vì game được xây dựng dựa trên engine của hãng Snowblind Studios (nơi phát triển hai game console trên). The Bard’s Tale theo đuổi trường phái nhập vai hành động (Action RPG) tương tự hai trò trên, nhưng phần kết cấu của nó đơn giản hơn rất nhiều.

Game chẳng hề có những câu thoại phức tạp, lựa chọn trả lời vô cùng ngắn gọn; bạn khỏi lo nó sẽ ảnh hưởng đến bố cục chung. Một điểm hay trong khi chơi (nhưng có nhiều người cho là dở) là tất cả các món đồ như vũ khí, ngọc, v.v... đều tự qui thành tiền khi bạn lượm được. Chính điều này làm cho nhịp game cứ thẳng tiến về trước, hướng người chơi vào “action” hơn bận tâm đến các món đồ!

Shadowrun Returns

Shadowrun Returns là một game nhập vai theo lượt đã đoạt giải thưởng lớn trong cuộc bầu chọn. Với một thiết lập bối cảnh âm u, đồ họa 3D tuyệt vời, và kho vũ khí phép thuật với nhiều sức mạnh khổng lồ, Shadowrun Returns là một trải nghiệm game tuyệt vời mà bạn đang tìm kiếm trên Android.

Người chơi sẽ được khám phá những bí ẩn chết người đặt trong thành phố tương lai Seattle với một mức độ chiều sâu đáng kinh ngạc, bao gồm những cơ chế hacking, bắn súng, và nhiều trải nghiệm khác nữa. Shadowrun Returns được đánh giá là một trong những game nhập vai hay nhất trên Android hiện nay.

Battleheart Legacy

Trong Battleheart Legacy, người chơi được trao nhiệm vụ tiêu diệt những kẻ cướp trong một hang động. Bạn sẽ có những trải nghiệm chiến đấu thú vị trong ngục tối, hang động, giết kẻ xấu, thu thập chiến lợi phẩm,… để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Battleheart Legacy được điều khiển hoàn toàn thông qua các thao tác chạm, kéo và thả. Một thanh điều khiển nhanh quen thuộc nằm ở dưới cùng của màn hình cùng các nút ảo để chạm nhằm giúp thực hiện các loại di chuyển khác nhau mà nhân vật của bạn có thể làm. Game không chia thành các class mà tùy người chơi tăng điểm và tích lũy kinh nghiệm sau mỗi level. Đây là nhân tố quyết định chính xem nhân vật của bạn sẽ như thế nào.

Trong thị trấn, người chơi sẽ gặp những người hướng dẫn có thể dạy cho bạn những khả năng chiến đấu mới. Cố gắng tích lũy điểm để nâng cấp sức mạnh sẽ giúp bạn có cơ hội được học hỏi một số kỹ năng quý báu và tuyệt chiêu từ các hiệp sĩ. Hệ thống đào tạo kỹ năng không phải là điểm mới duy nhất ở Battleheart Legacy. Bằng cách sử dụng các tùy chỉnh nhân vật, bạn sẽ được thấy một thế giới game với đầy đủ các loại nhân vật hiện lên. Mika Mobile đã tạo ra một bước đột phá mới khi không chỉ dừng lại ở việc ra nhiệm vụ cho người chơi phải hạ gục những tên cướp. Thay vì giết chết chúng, tại sao ta không thương lượng với chúng?

The Shadow Sun

The Shadow Sun mang đậm phong cách game nhập vai phương Tây và sở hữu một nền đồ họa 3D đáng kinh ngạc. Được lấy cảm hứng từ những thương hiệu game nhập vai đã quá quen thuộc với game thủ như Fable, The Legend of Zelda…., The Shadow Sun được “nhào nặn” dưới bàn tay đầy kinh nghiệm của Alan Miranda – Giám đốc điều hành của Ossian Studios, người đã từng tham gia vào nhiều dự án game nhập vai của Bioware.

The Shadow Sun đưa người chơi đến với thế giới trong tương lai, nơi mà con người đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt diệt sau thảm họa thiên nhiên hơn 1000 năm về trước. Trên bầu trời, ánh mặt trời cũng không còn rực rỡ như trước và đang có nguy cơ bị che mờ vĩnh viễn, báo hiệu thời khắc cuối cùng của nhân loại.

Bắt đầu cuộc hành trình của mình từ Vương quốc phương Bắc, người chơi nhận được nhiệm vụ tìm đến thành phố hoang mạc Shar, trái tim của đế chế Sharian ở phía Nam trong nỗ lực nối lại quan hệ ngoại giao và buôn bán giữa 2 cường quốc này. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ xảy ra khi Shar bị tấn công bởi một bệnh dịch kỳ lạ và nhanh chóng bị chia cắt khỏi phần còn lại của thế giới.

