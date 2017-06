Rùng mình trước cảnh tượng thanh niên 25 tuổi bị nhóm người lạ đánh đến chết

Vừa rời nhà bạn gái, anh Thạnh xảy ra ẩu đả với một nhóm thanh niên và bị nhóm này đánh tử vong.

Camera ghi được cảnh thanh niên 25 tuổi bị nhóm người lại đánh đến chết

Ngày 12/6, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra truy xét vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Bình Trị Đông B khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Bùi Ngọc Thạnh (25 tuổi, quê Bạc Liêu).

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h khuya 11/6, anh Thạnh chở bạn gái về phòng trọ nằm trong hẻm 47 đường Ao Đôi (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) rồi ra về. Khi vừa rời nhà bạn gái, anh Thạnh xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với một nhóm thanh niên. Trong quá trình ẩu đả, anh Thạnh bị 3 thanh niên đánh gục tại chỗ.

Mặc dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Thạnh đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt ghi nhận lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh điều tra, truy xét vụ việc.

Một người thân của anh Thạnh cho biết, nạn nhân từ quê lên TPHCM làm thợ hồ. Tối cùng ngày, Thạnh đi chơi với bạn gái thì xảy ra chuyện.

Hiện công an đang điều tra vụ việc.

Thảo Trần