Đột Kích: Học tập Pino cách bunny để chơi Ghost cực sung

Youtuber Đột Kích tỏ ra cực kỳ thành thạo trong chế độ khó nhằn này.

Đây là cơ hội để những cao thủ Ghost trước đây có dịp tề tựu lại, cùng luyện tập, giao lưu, cọ xát khiến các phòng đấu chế độ này trở nên sôi động hơn. Hơn nữa với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 100.000.000đ, bao gồm cả báu vật ingame và tiền Vcoin chắc chắn đây cũng sẽ là động lực để người chơi tham gia.

Trong không khí cộng đồng Đột Kích đang sục sôi vì giải Ghost lớn nhất trong năm vừa chính thức mở đăng ký ngày hôm qua, chúng ta hãy cùng nhau xem lại những clip thể hiện kỹ năng điêu luyện trong chế độ khó xơi này do youtuber Pino Nguyễn Trung Kiên thực hiện. Khá nổi danh trong cộng đồng vì khả năng chơi Ghost thành thục của mình, Pino liệu có đứng ra thành lập riêng 1 team để tham gia Best Of Ghost 2017 hay không? Nếu điều này trở thành hiện thực thì đây sẽ là đối thủ đáng gờm mà bất kỳ ai cũng phải kiêng nể.

Không chỉ bunny giỏi khi ở phe Ghost, Pino thể hiện mình cũng là một Chiến binh có kỹ năng, cực kỳ tinh tế khi ở phe Global Risk. Sau khi xem xong loạt clip dưới đây hy vọng các xạ thủ sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị sẵn sàng cho một giải đấu thành công.

1. https://www.youtube.com/watch?v=d7ZXj8mPM4U

2. https://www.youtube.com/watch?v=UOZkjqPArnU

3. https://www.youtube.com/watch?v=c6SWDlmGOVM

4. https://www.youtube.com/watch?v=UKQNbEvWaWE

5. https://www.youtube.com/watch?v=WELjoZ7r8ts

6. https://www.youtube.com/watch?v=Ga5ciDw388U

7. https://www.youtube.com/watch?v=iiLoFEK4oGg

Best Of Ghost 2017 là Giải Ghost lớn nhất trong năm của Đột Kích đã chính thức mở đăng ký từ ngày 08/06 vừa qua. Quy mô hoành tráng, thể thức thi đấu phù hợp, giải thưởng khủng... là tất cả những gì chúng ta có thể nói về sự kiện này.

