Vụ bé trai chết trong chậu nước: Dòng chữ “lạ” ở bậc cầu thang

Liên quan đến vụ cháu bé hơn 1 tháng tuổi tử vong trong chậu nước, qua khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện một dòng chữ trên cầu thang ngoài trời từ tầng 1 lên tầng 2 ngôi nhà.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 12/6, cháu bé hơn 1 tháng tuổi được phát hiện tử vong trong chậu nước tại nhà ở thôn Đình, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt, bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc tới Công an huyện Thạch Thất và công an TP Hà Nội.

Người dân tụ tập bên ngoài ngôi nhà nơi phát hiện vụ việc (cổng màu đỏ).

Bước đầu, cơ quan công an ghi nhận, sự việc được phát hiện khoảng 5h40 ngày 12/6, tại nhà ông Vũ Đình Lăng (SN 1948, trú tại thôn Đình, xã Hữu Bằng, Thạch Thất). Ông Lăng phát hiện cháu nội là Vũ V. A. (sinh ngày 10/5/2017) nằm sấp ở chậu nước trong nhà. Ngay lập tức, ông Lăng bế cháu lên thì xác định cháu bé đã tử vong.

Được biết, tối qua cháu bé ngủ cùng bố mẹ ở buồng tầng 1. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện, tại bậc thang ở ngoài trời từ tầng 1 đến tầng 2 có dòng chữ viết bằng than, chữ in hoa “TAO SẼ GIẾT CHÁU MÀY LĂNG”.

Ghi nhận của PV Dân trí, ngôi nhà nơi phát hiện vụ việc nằm gần cuối ngõ, cách Đền thờ các anh hùng liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng khoảng 50m. Ngôi nhà 2 tầng, cổng xây thấp, cánh cổng bằng gỗ.

Trưa 12/6, cảnh sát vẫn đang tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan. Lối vào nhà ông Lăng được cảnh sát phong tỏa. Bên ngoài, rất nhiều người dân tụ tập, xôn xao bàn tán về vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Long chia sẻ về vụ việc đau lòng.

Bà Phan Thị C. (ở thôn Đình) tỏ ra lo lắng: “Sáng nay, biết tin cháu V. A. tử vong, tôi và mọi người bủn rủn tay chân, không dám tin là sự thật.”.

Ông Nguyễn Văn Long, cậu ruột chị Phan Thị T. (SN 1997, mẹ cháu V. A.), thông tin, chị T. và anh Vũ Đình H. (SN 1988, bố cháu V. A.) cưới nhau năm 2016. Anh H. là con út trong gia đình có 4 anh em, còn gia đình chị C. có 3 chị em.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng anh H. sinh sống cùng với bố mẹ đẻ là ông Lăng ở thôn Đình, xã Hữu Bằng. Trước khi sinh, chị T. làm công nhân còn chồng làm thợ mộc. Cuộc sống gia đình khá hòa thuận, chưa bao giờ hàng xóm thấy hai vợ chồng chị T. to tiếng, cãi vã.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên