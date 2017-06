Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo xử lý vụ tàu đổ thải xuống biển

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan đến việc tàu đổ thải tại vùng biển giáp ranh Thanh Hóa và Nghệ An có hướng xử lý, khắc phục kịp thời.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn thực hiện đầy đủ các quy định của giấy phép nhận chìm được cấp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tàu xả thải trên biển

Bên cạnh đó, đơn vị này phải hoàn thành đê đá chắn cát thay thế đê mềm Geotube đã được Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chấp thuận trước khi tiếp tục thi công. Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn phải kết hợp linh hoạt các biện pháp thi công khi tiến hành nhận chìm để hạn chế tối đa vật liệu nạo vét chảy tràn ra ngoài khu vực nhận chìm.

Ngoài ra, phải chủ động phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, thông báo kết quả quan trắc môi trường cho các đơn vị nêu trên để giám sát thực hiện. Bổ sung đối với các phao tiêu bị hư hỏng tại khu vực nhận chìm, giúp công tác giám sát, kiểm tra quá trình thi công dự án được kịp thời và chính xác.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhận chìm vật liệu nạo vét của Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn theo quy định.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các ngành, đơn vị liên quan nêu trên phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2017, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện tàu lạ đổ chất thải xuống vùng biển giáp ranh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trên vùng biển thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Việc đổ thải khiến vùng biển gần bờ thuộc địa phận xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai có hiện tượng nước biển chia thành 3 màu. Sau đó, UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã có văn bản gửi UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn về việc phối hợp kiểm tra tàu xả bùn thải nêu trên.

Tàu xả thải trên biển được xác định nguồn thải là vật liệu nạo vét luồng lạch của Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn

Tiếp đó, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã yêu Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn tạm dừng việc nạo vét và đổ vật liệu nạo vét trên biển. Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, UBND huyện Tĩnh Gia đã tiến hành kiểm tra.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin, tiến hành lấy mẫu kiểm tra. Kết quả phân tích chất lượng môi trường biển khu vực bãi biển Quỳnh Lập có diễn biến xấu.

Kết quả phân tích môi trường ngày 2/5/2017 (sau khi có tàu đổ thải) tại khu vực bãi biển Quỳnh Phương có thông số chất thải rắn lơ lửng vượt 2,78 lần. Như vậy, việc đổ thải đã có tác động nhất định đến hệ sinh thái biển, ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi, nuôi trồng thủy sản...

Duy Tuyên