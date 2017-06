Los Angeles – thành phố của những vì sao

Los Angeles từ lâu là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất thế giới, bởi sức ảnh hưởng của các bộ phim Hollywood. Sunset Boulevard, Singing in the Rain, Rebel Without a Cause, Blade Runner hay Fast & Furious… đã đem tới nhiều cái tên mỹ miều cho Los Angeles như “kinh đô điện ảnh”, “thành phố của những thiên thần”, “xứ sở mộng mơ”. Mới đây nhất, bộ phim ca nhạc giành 6 tượng vàng Oscar 2017 – La La Land – đã đem tới cho nơi đây một biệt danh mới: “thành phố của những vì sao”, dựa theo bài hát nhạc phim có tên City of Stars.