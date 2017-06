List 5 thực phẩm cực ít calo nên cứ vô tư “nạp” mà không sợ tăng cân

Khi đang giảm cân, ăn những thực phẩm này thường xuyên để cơ thể không thiếu hụt dinh dưỡng mà lại giảm cân dễ dàng. Trong khi 100g thịt bò chứ đến 250...

Trong khi 100g thịt bò chứ đến 250 calo, 100 thịt heo chứa 143 calo, 100g trứng chứa 155 calo,100g đậu phụ chứa 76 calo... thì các thực phẩm sau lại chứa calo ít hơn gấp nhiều lần, thế nên ai muốn ăn nhiều mà vẫn không tăng cân thì hãy bổ sung vào thực đơn ngay nhé.

Cần tây

Cần tây đứng đầu danh sách các loại thực phẩm chứa rất ít calo. Tiêu thụ cần tây mỗi ngày có thể đáp ứng được lượng vitamin K, A, chất xơ, folate và kali hàng ngày. Trong khi đó, 100 g cần tây chỉ chứa 16 calo. Do đó, đây là loại thực phẩm rất lý tưởng cho những ai đang ăn kiêng để tránh tình trạng cơ thể thiếu chất.

Dưa chuột (dưa leo)

Một thực phẩm tuyệt khác cho chế độ ăn kiêng là dưa leo. 100g dưa leo cũng chỉ có 16 calo. Trong khi đó, dưa leo rất nhiều nước giúp bạn nhanh no nên sẽ hạn chế ăn những món khác. Do đó, khi ăn kiêng, bạn cứ thoải mái thêm dưa leo vào thực đơn để bổ sung thêm vitamin K, C, kali, silica cho cơ thể thêm khỏe mạnh mà không sợ tăng cân bạn nhé.

Bắp cải

Bắp cải vốn rất nhiều chất xơ và vitamin C nên là thực phẩm hàng đầu giúp phòng ngừa ung thư và bệnh tim mạch. Đồng thời 100g bắp cải chỉ chứa khoảng 25 calo nên cũng nằm trong danh sách thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả. Với mức calo thấp như vậy, sau khi ăn, chỉ cần vài chuyển động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày cũng giúp cơ thể đốt cháy sạch lượng calo từ bắp cải đấy.

Dưa hấu

Mặc dù có vị ngọt nhưng hàm lượng calo trong 100g dưa hấu chỉ ở mức 30 nên cũng là thực phẩm không cản trở quá trình giảm cân của bạn. Mặc khác, dưa hấu chứa đầy chất chống oxy hoá đồng thời là loại trái cây nhiều nước nên giúp ngăn ngừa mất nước, giữ ẩm da và chống lão hóa hiệu quả. Do đó, mùa hè này bạn cứ mạnh dạn đưa dưa hấu vào thực đơn hàng ngày để đẹp da và chuẩn dáng hơn bạn nhé.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một thực phẩm cực tốt cho sức khoẻ. Thế nhưng 100g bông cải cũng chỉ chứa 34 calo. Bông cải xanh không chỉ chứa nhiều vitamin C tương đương cam mà còn giàu chất xơ và đạm thực vật nên đây có thể xem là thực phẩm hoàn hảo để duy trì sức khỏe trong giai đoạn giảm cân. Vì thế, hãy ăn bông cải xanh thường xuyên để giảm cân an toàn hơn bạn nhé.

*Lưu ý: Vì các thực phẩm trên rất ít calo nên những ai đang ăn kiêng có thể tăng cường hoặc sử dụng thay thế cho các thực phẩm tương tự nhưng nhiều calo hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ăn bao nhiêu cũng được bởi khi đó nó sẽ gây nên các vấn đề sức khoẻ khác. Vì vậy, các bạn vẫn cần cân bằng chế độ ăn uống để đảm bảo đủ chất nhé.

Nguồn: Boldsky