Người đàn bà ở Sài Gòn lừa hàng loạt trai trẻ

Thanh Hà lên mạng than buồn, làm quen nhiều thanh niên ở TP HCM rủ đi karaoke, dụ họ uống say rồi lấy tài sản.

Ngày 12/6, Công an quận 10 (TP HCM) cho biết Hồ Thanh Hà (35 tuổi) bị điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài một số nạn nhân đã trình báo, cơ quan điều tra tình nghi còn nhiều người sập "bẫy tình" của cô ta. Do Hà đang mang thai nên cảnh sát cho bị can tại ngoại.

Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Trước đó, nhiều thanh niên trình báo bị người phụ nữ trung niên làm quen trên mạng, rủ đi karaoke, khách sạn... rồi lừa lấy tài sản. Kiểm tra camera an ninh tại các địa điểm này, cảnh sát xác định nghi can là Hà - người phụ nữ đậm người, da trắng nên bắt giữ.

Theo điều tra, giữa tháng 5 Hà lấy tên embuontimbants làm quen với anh Phong (28 tuổi). Cô ta nói đang có chuyện buồn, cần người chia sẻ và tỏ ra biết ơn Phong vì đã kết bạn. Cuối buổi trò chuyện, Hà hẹn nam thanh niên ra quán karaoke ở quận 10 hát hò, ăn nhậu xong sẽ thuê phòng "tâm sự".

Hà sau đó dụ Phong uống rất nhiều bia. Khi anh này say, cô ta lục lấy ví tiền, thẻ xe rồi giả vờ đi vệ sinh. Đợi mãi không thấy Hà quay lại, nam thanh niên ra ngoài tìm thì phát hiện cô ta đã lấy xe tẩu thoát cùng giấy tờ, tiền bạc...

Đến ngày 23/5, Hà lấy nick MyLinhSGbuon làm quen với nam thanh niên 26 tuổi. Bằng chiêu cũ, cô ta rủ đến vòng xoay Lê Đại Hành – Âu Cơ (quận 11) ăn nhậu rồi đến karaoke ở quận 10 hát hò. Nam thanh niên cũng bị Hà chuốc say, lấy mất xe máy.

Hà thừa nhận đang mắc nợ, không có tiền trả nên đi lừa đảo.

Quốc Thắng

* Tên nạn nhân được thay đổi.