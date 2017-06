Người đàn ông nằm chết trên ghế đá công viên

Rạng sáng 12/6, người dân đi tập thể dục ở công viên thì bất ngờ phát hiện người đàn ông nằm chết trên ghế đá cạnh giếng nước lớn, trên đầu nạn nhân có vết thương bê bết máu.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, khoảng 5h sáng ngày 12/6, người dân đi tập thể dục ở công viên Tết Mậu Thân (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) hoảng hồn phát hiện một người đàn ông trung niên nằm chết trên ghế đá nên báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường 4, và công an TP Mỹ Tho cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Sau đó tử thi được đưa về Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần thun thể dục, áo thun ba lỗ màu xanh nằm ngửa chết trên ghế đá sát lan can giếng nước. Đặc biệt trên đầu nạn nhân có vết thương sau gáy máu chảy bê bết.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Minh Đạt (58 tuổi, ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TPMỹ Tho).

Người nhà nạn nhân cho biết, buổi chiều ông Đạt thường đi tập thể dục ở công viên Tết Mậu Thân nhưng tối hôm nay không thấy ông Đạt về nhà, đến sáng thì được công an phường báo tin ông Đạt đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ.

Nguyễn Vinh