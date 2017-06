Dân ở chung cư nơm nớp lo "bà hoả" hỏi thăm

Theo kết quả rà soát, thống kê của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, tính đến ngày 31/5/2017, trên địa bàn Thành phố còn 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng.

Trên địa bàn Thành phố còn 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC.

Chung cư cao cấp bị "bà hoả" hỏi thăm

Cuối tháng 5 vừa qua, theo phản ánh của cư dân, tại tầng 15 của tòa nhà Capital Garden ngõ 102 Trường Chinh đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng nghìn cư dân tại đây. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong căn phòng số 1115 (tầng 15 thang máy).

Điều đáng nói, ở đây là khi xảy ra sự cố hoả hoạn, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư không hề hoạt động. Hệ thống đầu dò khói tự động không hề kích hoạt chuông báo cháy mặc dù khói bay nghi ngút trong nhà và phía bên ngoài hành lang tầng dẫn đến việc không một cư dân nào nhận thức được về vụ cháy nghiêm trọng đang diễn ra tại chung cư. Chỉ đến khi vụ cháy quá lớn, khói bay ra hành lang và các nhà lân cận thì hàng xóm mới biết và chạy đi thông báo cho các tầng để cùng nhau chạy.

Cư dân tại đây cũng cho biết, khi xảy ra hoả hoạn, không có 1 giọt nước nào được chảy ra từ Hệ thống đầu phun chữa cháy tự động mặc dù nhiệt độ tăng rất cao trong nhà và khói bay mù mịt khắp tầng 15. Các vòi chữa cháy dạng cuộn bố trí phía ngoài hành lang khi mở đầu phun cũng không có 1 giọt nước nào, cho thấy chủ đầu tư chưa hề bơm nước vào bể chữa cháy.

Khi xe cứu hoả đến nơi thì không thể tiếp cận được khu vực cửa sổ nơi xảy ra vụ cháy, do thiết kế đường giao thông của toà nhà không đáp ứng được điều kiện tối thiểu để xe cứu hoả có thể lưu thông và vận hành.

Hiện cư dân tại dự án này đã về sinh sống được hơn 6 tháng nhưng chưa hề được diễn tập Phòng cháy chữa cháy nên khi xảy ra cháy, mỗi người chạy một hướng, mạnh ai nấy chạy, hò hét hoảng loạn khiến khung cảnh trở nên hết sức hỗn độn. Đặc biệt, hiện dự án này cũng chưa đủ điều kiện để nghiệm thu PCCC nhưng vẫn yêu cầu cư dân nhận bàn giao.

Chủ đầu tư chây ỳ, có thể chuyển xử lý hình sự

Dĩ nhiên, đây không phải là trường hợp hiếm hoi dự án chung cư trên địa bàn Hà Nội chưa được nghiệm thu PCCC khiến cư dân luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ "bà hoả" hỏi thăm.

Theo kết quả rà soát, thống kê của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, tính đến ngày 31/5/2017, trên địa bàn Thành phố còn 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng. Trong đó có 78 công trình đã đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC, 1 công trình đã thi công nhưng chưa được thẩm duyệt về PCCC (Tòa nhà HH1, địa chỉ Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm do Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Alaska làm chủ đầu tư).

Theo bản danh sách, tại quận Đống Đa, Công ty CP cơ điện và xây dựng Việt Nam (Meco) góp mặt với tổ hợp HH1 (102 Trường Chinh) hay còn gọi là dự án Capital Garden đã nhắc tới ở trên. Một dự án "tai tiếng" khác cũng nằm trong danh sách là dự án Sakura Tower (47 Vũ Trọng Phụng) do Công ty CP Hùng Tiến Kim Sơn làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Vinaconex - Alphanam thi công. Dự án này đã đi vào bàn giao, vận hành từ năm 2011 nhưng cho tới nay vẫn vẫn chưa được nghiệm thu PCCC.

Nằm ở vị trí mặt đường Lê Văn Lương, là 2 dự án hoành tráng gặp vấn đề về PCCC. Cụ thể, tháp Hoa kim cương (Diamond Flower Tower) của Handico 6 và Times Tower do HACC1 làm chủ đầu tư. Trong đó, dự án Tháp Kim cương từng trở thành hiện tượng trên thị trường về mức giá chênh căn hộ (hàng trăm triệu đồng) cũng như sự việc chưa được nghiệm thu vẫn đưa dân vào ở (thời điểm tháng 8/2016).

Bản danh sách cũng nhắc tới hàng loạt dự án khác chưa nghiệm thu PCCC nhưng đã đưa cư dân vào ở như: Tòa nhà Handico 6; Times Tower do HACC1 làm chủ đầu tư; Golden West (số 2 Lê Văn Thiêm); Tòa nhà CT5 Yên Xá, CT8 Tả Thanh Oai, CT10 Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì); CT11 Kim Văn – Kim Lũ, VP3, VP5, VP6 Linh Đàm (quận Hoàng Mai); CT1, CT2, CT3, CT4, CT6 Xa La (quận Hà Đông); CT1 Usilk City; CT2 Văn Khê (thuộc KĐT Văn Khê, quận Hà Đông) do Công ty CP Sông Đà 6 làm chủ đầu tư; công trình NƠXH 143 Trần Phú (quận Hà Đông) do Công ty CP Đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Sông Đà làm chủ đầu tư; CT4 Văn Khê (Sông Đà 1)...

Đối với các công trình này, Cảnh sát PCCC Thành phố đã cương quyết xử lý vi phạm hành chính về PCCC theo quy định tại Điều 36 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã ban hành các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với một số hạng mục, công trình có nguy hiểm về cháy, nổ.

Đối với những công trình chung cư cao tầng vi phạm nghiệm trọng về an toàn PCCC, Cảnh sát PCCC Thành phố cho biết sẽ tiếp tục tham mưu cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cương quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư, đơn vị quản lý chây ỳ, cố tình không chấp hành các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, không thực hiện các nội dung kiến nghị, yêu cầu khắc phục của cơ quan có thẩm quyền thì xem xét, đề xuất chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự.

Trong bản danh sách công khai từ cơ quan chức năng PCCC thành phố Hà Nội lần này có rất nhiều dự án có tiếng trên thị trường, trong đó nhiều dự án thậm chí được "gắn mác" chung cư cao cấp với giá bán không hề thấp.

Phương Dung